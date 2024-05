Tuchlovice - Tochovice 2:0 (1:0)

Miroslav Supáček, trenér Tuchlovic: Do zápasu jsme vstoupili ze zabezpečené obrany. Soupeř byl opravdu kvalitní, což potvrzoval od začátku. Dobře kombinoval, především po stranách a z rohů nám dost zatápěl, nicméně jsme to stačili odbránit. Do jediné šance jsme se dostali v závěru a nedali. Do druhého poločasu jsme přitopili pod kotel a odměnou nám byla neskutečná bomba Krause z 24 metrů do horního rohu branky. To nás zklidnilo, ale až moc, hosté se začínali tlačit dopředu a rázem se hrálo nahoru-dolů. Podržel nás v této fázi zápasu brankář Tůma, vychytaná nula je jeho odměnou. Prostřídali jsme a agilní Brnovják se probil do vápna a byl faulován. Neomylný střelec Jaroš v 89. minutě s přehledem a zápas jsme dohráli ke třem bodům.

Petr Janota, trenér Tochovic: Přes naší fotbalovou a herní převahu jsme nebyli dostatečně produktivní. Domácí díky své produktivitě získali tři body. Fotbal se hraje na góly, ne na šance. Náš hodně mladý tým na to umírá. Herní projev je dobrý, ale trápíme se s chybějící koncovkou. Naše klasické zápasy… Domácí to pak trefili do šibenice. Závěr byl hektický, soupeř chodil do brejků, jeden se mu povedl a byla z toho penalta.