Sokoleč - Tuchlovice 4:3 (2:1)

Miroslav Supáček, trenér Tuchlovic: Jak je naší venkovní tradicí, než jsme se rozkoukali, bylo to 2:0. Vypadalo to s námi dost zle, ale okolo 20. minuty jsme se pozvolna dostávali do hry a začali jsme domácí přehrávat. Ve 36. minutě po Cabejškově šanci si dali domácí vlastní gól. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním zanechat dobrý herní dojem a hlavně dát nějaký gól. V 52. minutě jej dali domácí, my hned kontaktní Burešem na 3:2. Dostávali jsme domácí místy pod tlak, ale v 64. minutě nám dal parádní gól Chursinov. Zbraně jsme nesložili, v 70. minutě Baratynskyy snížil na 4:3 a od té doby jsme měli soupeře na lopatě, ovšem kýžený gól, který by znamenal asi spravedlivou remízu, jsme i přes šance Baratynského, Duchoně, Cabejška a Pudila nedali, nebylo nám přáno. S výkonem ve druhém poločase jsem byl spokojený. Šesté místo je sice horší než druhé po podzimu, ale i tak si myslím, že do krajského přeboru svými výkony patříme. Vyléčíme rány a 15. července vletíme do přípravy naplno.