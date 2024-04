Hodně důležitý záchranářský souboj sehráli v I. B třídě fotbalisté Hředel a Lhoty. Domácí přežili z jejich pohledu hodně přísnou penaltu a nakonec brali celkem jednoznačné vítězství 4:1. Hosté si drbali hlavy, protože kdyby proměňovali šance, nemuseli s prázdnou odjet. Vítězové kralovali ve vzduchu, jejich Open Air vynesl hned tři zásahy hlavou!

Na podzim Lhota (v zeleném) porazila v hektickém duelu Hředle 7:3, teď jí soupeř vrátil - zvítězil 4:1 | Foto: Šárka Krejčová

Hosté přijeli bez prvního gólmana Pejši a náhradník Peklo pustil na úvod laciný gól M. Vitnerovi, ale na ten záhy odpověděl aktivní Zíka. V první půli vypouštěl na brankáře Bečiroviče povedené granáty a jeden se ujal – 1:1.

Vedení vrátil Hředlím Sláma perfektní hlavičkou, ale pak přišel první zlom v utkání. Po souboji Mrázka se Zahrádkou odpískal rozhodčí Stehlík k velké nevoli domácích pokutový kop, ale lhotecký D. Danylych při jeho exekuci nechal vyniknout Bečiroviče. Vyrovnat mohl ještě Zíka hlavou (břevno), pak domácí trefili tyčku, ale úvod druhého poločasu zase patřil Lhotě.

Jenže Adam v megašanci nedorazil míč do branky a Hředle trestaly slepenými góly Bechnera. Ten během minuty dokonale trefil hlavou dva Vitnerovy centry a bylo hotovo – Lhota už sílu na zvrat nenašla a poprvé na jaře padla. Naopak domácí po dvou porážkách s aspiranty na první místo poprvé slaví.

„Pro nás jsou to strašně důležité tři body, nasazení mělo konečně od nás zase nějaké parametry, a i když by se ve výkonech hráčů našlo dost chyb, tak jsme zahráli konečně jako tým. Je to ale jen první krok, čeká nás jich ještě spousta dalších, hlavně jsme dále ve hře,“ těší trenéra Hředel Jana Sklenáře.

Hředle – Lhota 4:1 (2:1). Branky: 4. M. Vitner, 14. Sláma, 62. a 63. Bechner – 8. Zíka. Rozhodčí: Stehlík. Diváků: 70.