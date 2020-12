Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako druhý odpovídal jeden z trenérů SK Rakovník B (I.A třída) Petr Kýzl.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Během prosince počítáme s trénováním v povoleném počtu, zejména v rámci aklimatizování se na zvýšenou zátěž, která přijde s počátkem zimní přípravy. Hlavní zátěž však bude rozložena až do ledna, kdy, pokud to epidemická situace povolí, sehrajeme i nějaká přátelská utkání.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Chápeme, že nikdo nemůže odhadnout, jak se situace bude vyvíjet, tudíž je v zájmu všech odehrát co nejvíce zápasů ze zahájené sezóny. Vložené zápasy v týdnu by mohly znamenat komplikace pro některé hráče ohledně skloubení s prací, ale věřím, že to zvládneme. Zahájení nižších soutěži později je pochopitelné vzhledem ke kvalitě herních ploch.

Už máte nějaký plán přípravy?

Zimní přípravu plánujeme začít začátkem ledna - na modelu se musíme domluvit i s A týmem a novým sportovním ředitelem Jiřím Novotným. Abychom věděli, jaký model bude nejideálnější vzhledem k fungování klubu. Myslím si, že začátkem prosince bude vše určeno detailněji.

Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

S nějakými hráči jsme v kontaktu, ale zatím žádný příchod není naplánován.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Nikdo ze starších hráčů s takovou informací nepřišel. Takže počítáme se stejným kadrem, který byl k dispozici i na podzim.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Na restart se určitě těšíme, stejně jako valná většina sportovců.