„Chytal vážně skvěle a držel naději, že nějaký bodík urveme. Bohužel v první půli jsme se prakticky hlavně bránili a nebezpeční jsme byli trochu až po obrátce, kdy šel Vaněk hrát, i když měl antibiotika. Bohužel, další útočníky máme zraněné a Kotouček už nechodí,“ vysvětlil kouč Baníku David Nedvěd, jehož tým nyní čeká výjezd na půdu bodově ještě horšího Zavidova. „Kdybychom Lány porazili, vypravil bych autobus, takhle ale musíme vyrazit auty,“ vyhlásil.

Hosté nakonec nejtěsnější výhru urvali. Těsně před půlí se rohový kop dostal k Milanu Petrovi a ten ho hlavou lízl do sítě, přestože Nedvěd se domníval, že gól byl polovlastní od Steinbacha. „Kdepak, dal jsem ho já, i když se to tam pak divně odrazilo od tyče. Na každý pád jejich gólman tam předváděl pěkné věci a my jsme se v koncovce předháněli, co nedáme. Ale vzadu to kluci uhlídali pěkně a jsme rádi za cenné tři body. Zápas byl sice na těžkém terénu, ale podle mne byl dobrý, kvalitní a férový,“ mínil Petr.

Pod dohledem rozhodcovské kamery obrala Lhota dalšího favorita, Mšec

Jeho tým hostí na závěr soupeře nejtěžšího, první Dobrovíz. A chtěl by ji potrápit, doma umí. „Vím, že jsou jinde, ale doma je zkusíme udělat. A potěšit fanoušky, kteří nám za páté místo slíbili pár míčů,“ hlásí Milan Petr. A smál se, že se nejedná o míče jako miliony, ale o míče zápasové. I ty stojí přes dva tisíce, žádná láce. „Máme skvělé fanoušky a takhle se podle mne dělá správně fotbal na vesnici,“ dodal s úsměvem Milan Petr.