Lány vedly díky trefě Buršíka už po poločase a mladý útočník zářil i po obrátce, přestože měl za sebou čtyřiadvacítku v práci (je v armádě). Trenéři ho chtěli střídat, ale ještě chvíli vydrželi a Buršík se odměnil dalšími dvěma góly, které hosty úplně zlomily. Brankář Pospíšil jen skřípal zuby, když chytil skvěle penaltu Petrovi (kopal i když byl sám faulován), pak i jednu dorážku, ale na další nestačil…

Lány předvedly spoustu pěkných akcí, v útoku mají skutečně sílu a není náhoda, že jsou aktuálně čtvrté v I. B třídě. Kromě Buršíka dal parádní gól Petr prodloužením pokusu Matějky, z otočky se trefil tempokapitán Reichl a v závěru vše pečetil Jungman, i když po akci Petra ani nemohl nedat.

To už hosté neměli hlavy správně nastavené, ale když jim v úvodu druhé části brankář Javůrek nabídl chybou snížení na 2:1, klidně v té době mohli myslet na obrat. Jenže zejména Milfait šance zahazoval a v rozhodující chvíli selhal i zkušený Mrština. Po hrubce Lán byl sám na penaltě, jenže se hrubě ukopl… Vzápětí přišel gól na 3:1.

„Nebylo to tak jednoduché,“ přiznal domácí Petr Buršík, ale měl radost. „Jsem unavený, budu platit do kasy, ale rád, je to už podruhé,“ připomněl hattrick do sítě… Mimochodem prozradil, že v Lánech stojí tři góly v utkání 350 korun do kasy. „A to mohlo být branek ještě víc, měl jsem ještě další šance,“ připomněl první půli.

Lány - Jedomělice vysoko 6:1. V modrém jeden z hrdinů zápasu Milan PetrZdroj: Deník/ Rudolf Muzika