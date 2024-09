Vraný – Velvary B 1:3

Jindy nedobytnou vranskou pevnost dobyly po Velké Dobré také Velvary se svým béčkem. Domácí nebyli s to lapit v první půli sedmnáctiletého mladíčka Dörfla, výborně hráli další hosté a Mikš je poslal do vedení. Po přestávce ho právě Dörfl zvýšil, když proměnil penaltu za ruku, ale následně fauloval na druhé straně jinak skvěle chytající velvarský Stach a Kubík také z penalty snížil.

Ale Vraný po manévrech na Slavoji mělo tentokrát kanony zasypané vlhkým střelným prachem, Stach už mu žádný další gól nepovolil a udržel hostům cenný náskok. Ti ho v závěru ještě jistili třetí brankou Shíbala.

„Výkony obou týmů dobré, rozhodčí (Písařík) výborný, atmosféra perfektní. Takhle nějak si představuji, že bude vypadat kvalitní B třída. Myslím, že jsme byli o něco lepší a vyhráli zaslouženě,“ mínil spokojený internacionál na lavičce Velvar Daniel Mašek.

Svůj tým při neúčasti dalšího trenéra Radka Šmída (při souběhu vedl céčko) vedl sám s dalším bývalým velvarským borcem Jaroslavem Bečvářem a hráče motivovali i koučem soupeře Vladislavem Liszokem. „Kluci se s ním dobře znají, hrají proti sobě i hokej a on tvrdil, že Vraný má o něco lepší kádr. Když jsme tohle řekli v kabině, kluci samozřejmě chtěli ukázat, že to tak není. Myslím, že se jim to povedlo výborně, je to dobrá parta, která poctivě trénuje a tady se jí to vyplatilo,“ usmál se Daniel Mašek.