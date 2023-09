Drama, emoce, pěkné momenty. Derby mezi fotbalisty Mšece/Nového Strašecí a Lány slibovalo podívanou a kdo přišel, nelitoval. Skutečně se bylo nač dívat, emoce nakonec nepřesáhly rámec únosnosti jako třeba při derby pražských „S“ a domácí ve Mšeci slavili trochu šťastnou výhru 2:1.

Slavoj Kladno (ve žlutém) v obnovené premiéře v I. B třídě podlehl novému celku - Sokol Mšec/Nové Strašecí 3:4. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Mezi chmelnice na Mšec dorazila obě mužstva ve vyšňořených sestavách. Z výrazných tváří scházel jen hostující Putík či Petr, a ten v poslední půlhodině šel hrát také.

Domácí přivítali po čase vůdce Ducára a ten hned po minutě nacentroval na hlavu Kapka, který otevřel skóre. Ducár byl vůbec cítit, nastřelil tyčku, pak břevno.

Zápas hodně ovlivnila situace z 15. minuty, kdy hostující kapitán Matějka stáhl unikajícího Kučeru a rozhodčí Šulcová ho bez milosti vyloučila. Lánům začaly těžké časy, ale při šancích soupeře měly štěstí, že je neproměňoval, a samy také uměly bodnout. Nejvíc ve 28. minutě, kdy míč směřoval na Buršíka do ofsajdu, ale útočník přestal hrát, zatímco Mušálek v akci pokračoval a mšecko-strašecká obrana po sobě leda koukala. Vyrovnáno 1:1 a začínalo se znovu.

Lány dokonce mohly vést, protože po hodině hry fauloval ve vápně Nováček Mušálka a Slezák kopal pokutový kop. Ten mu však brankář Klíma bravurně lapil a zápas byl dál otevřený. „Asi to byl zlomový moment. Míra to kopl špatně, ale věřil si a nic mu nevyčítáme,“ nebyl Milan Petr na zkušeného borce naštvaný.

Lánští však chyby při penaltě nakonec hořce chovali. V 77. minutě Sklenka vysunul do šance Janouška, toho sice vychytal brankář Javůrek, ale míč vyrazil pouze do vracejícího se Paluby a ještě na jaře borec Strašecí si dal nešťastného vlastence. Pro bojovníka tak motivující mač skončil nejhůř, jak mohl, protože jeho mužstvo ještě mohlo vyrovnat, jenže tutovku v poslední minutě Rus zamordoval.

„Zase to bylo o nás. Jenže místo, abychom vedli po půlhodině o tři góly a pak zápas proti deseti kontrolovali, tak šance zahazujeme, i ty největší. Nakonec jsme měli i kliku při penaltě a jasné šanci v závěru,“ kroutil hlavou domácí kouč Jan Mrázek, který byl jinak s výkonem hráčů spokojen a byl rád, že zápas měl dobrou úroveň i náboj. „Chvílemi bylo emocí trochu víc, ale to k tomu asi patří,“ usmál se a respekt kromě svých hráčů dal také protivníkovi, jenž podle něj obrovsky bojoval.

Hostující Milan Petr byl zklamán, rovněž on viděl perfektní snahu svých spoluhráčů uhrát dobrý výsledek. „Je to škoda, mohli jsme to zvládnout, remíza by asi byla spravedlivější. Ale beru to sportovně, vyhrál soupeř a my se o totéž musíme pokusit doma proti Libčicím, i když to bude hodně těžké,“ uvědomuje si Milan Petr.

Mšec/Nové Strašecí – Lány 2:1 (1:1). Branky: 1. J. Kapek, 77. vlastní Paluba – 28. Mušálek. Rozhodčí: Šulcová. ČK: 15. Matějka (L). Diváků: 120.