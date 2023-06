V hledišti se pomalu o ničem jiném nemluvilo a bylo vidět, že místní, jichž chodí na fotbal opravdu hodně (130 diváků dorazilo také v pátek) mají Mušálka za svého, přestože pochází ze Zlínského kraje a přišel na Lány za prací až před čtyřmi roky.

Lánští však nespoléhají zdaleka jen na Mušálka, nebo ex-ligového jasného lídra týmu Milana Petra. Jejich výhodou je, že mají na každém postu vynikajícího fotbalistu, a když ne vynikajícího, tak velmi dobrého. I proto vedly už po minutě díky Buršíkovi a za dalších pár momentů skóroval také Petr. Když si poté perfektní posila z Tuchlovic Marcel Kedroň mazácky došel pro pětku, tradiční exekutor Petr ji přenechal Mušálkovi, který tak zahájil svoje galapředstavení. Ve druhé půli završil dvěma zásahy hattrick a to si dovolil jednou minout úplně prázdnou kasu. Dvacítka tak byla pokořena. „Klukům na tom záleželo také, to je od nich hezké. I to, že mi Milan nechal tu penaltu, leccos ukazuje,“ vyprávěl Mušálek.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Slovíčko také k hostům, kteří ještě nedávno byli lídrem Rakovnicka v B třídě, teď je však střídají právě Lány. Zavidovská sestava malinko zestárla, ale hlavně ji limitovala zranění některých borců. Až se uzdraví a vrátí se Kučera ze Strašecí, zase budou silní. Takhle to byla bída, a když se ještě Pšenička nechal vyloučit na nesmyslné hodnocení ofsajdu, který nemohl vidět, měli to kluci v bílém už sakra složité.

A tak slavili domácí a pořádně si to užívali i s fanoušky, jimž pokaždé zápase nezapomene poděkovat Milan Petr. "Jezdí i ven a jsou jednoduše bezvadní," říkává Petr.

Navíc se zdá, že v Lánech bude pořád líp a nejen na zámku. Oproti dřívějšku mají fantastický trávník, vyrostla tady pěkná tribunka a jak pravila zdejší gólmanská legenda Petr „Míček“ Kut, brzy na ní přibude i střecha. Když vidíte v pauze spoustu dětí na ploše, jak čutají do mičudy a pokřikují pak na svoje táty, aby konečně udělali „tu penaltu“, pak fotbalová duše pookřeje.

„Fotbal se tady dělá moc dobře,“ shrnul Petr Kut a namítnout se nedá zhola nic.