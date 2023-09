Osud Zavidova se začal naplňovat velmi brzy, když Bejbl našel přesně Slezáka a ten prostřelil brankáře Dunaje. Jan Bejbl měl vůbec fantastický den a servíroval kamarádům další lahůdky - celkem zaznamenal čtyři asistence! Na 2:0 byla důležitá, tam proměnil možnost Mušálek - později autor ještě jedné trefy. Už do půle to bylo 3:0, to se před půlí prosadila už podruhé v ročníku posila ze Stochova Lukáš Rus.