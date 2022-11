Co je zajímavé, Hostouni opět vypomohl brankář z A týmu Tetour a opět chytil jednu penaltu. Jenže Sokol stejně jako v minulém kole čelil hned dvěma a tu druhou už Jiří Kapek proměnil. Byl to vítězný zásah. „Hosté se hněvali, že to byl přísný verdikt. „Asi se to dalo nepísknout, ale protihráč do mne zezadu vrazil, tak jsem spadl,“ nekličkoval Jiří Kapek, který zařídil i první pokutový kop v úvodní části. Jenže ten, jak už bylo napsáno, Tetour chytil Neužilovi.