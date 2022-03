I takové věci zasahují do fotbalu, ale hosté přesto začali nadějně. Dvacet minut jim vyšlo, donutili dokonce domácí, aby si málem dali vlastence (byla z toho tyčka). Pak ale najednou stop a na hřišti jakoby existovaly jen Votice. Převahu zúročily, když Navrátil překabátil Trégra a pověsil mičudu do šibenice.

To byl pro hosty alarm, po pauze se zlepšili, jenže do jasných šancí je domácí soubor nepouštěl. „Byla tam spousta standardek, rohů, ale nedotlačili jsme to tam. Oni zase běhali do brejků, ale nic nedali, takže jsme měli šanci až do konce a brácha Lukáš mohl v poslední minutě vyrovnat. Ale míč si dlouho rovnat a nic z toho nebylo,“ litoval Jan Mrázek a mrzelo ho také zranění velké opory zadních řad Ducára. „My hlavně musíme začít zase poctivě trénovat, tohle byla facka za to, kolik jsme tomu dali minulý týden,“ měl jasno Mrázek.

Votice – Nové Strašecí 1:0 (1:0). Branka: 34. Navrátil. Rozhodčí: Šmejkal. Diváků: 90.