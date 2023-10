Lhotě stačil směšný gól jen na bod, Hředle šok nepoložil. Vraný pálilo ostrými

Docela dramaticky se rozdělil aktuální ročník fotbalové I. B třídy skupiny A. Vršek tabulky si hraje svoji ligu, spodek také. I když týmy úplně dole už nyní musí počítat s nejčernějším scénářem, pokud se tedy v zimě nerozhodnou zásadně svoje kádry posílit. Co není úplně reálné. Kdo není úplně ze hry, to jsou Hředle, Lhota nebo Braškov, jim dávají výsledky naději. Horší je to u Hostouně, Libušína, Švermova nebo Zavidova.

I. B třída: derby Lhota - Braškov mělo loni v hostech jasného vítěze, nyní však skončil mač remízou 2:2. Vlevo Pavel Přichystal, který nechtěně domácím k jedné brance hodně pomohl. | Foto: Vladislav Lukáš