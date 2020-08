Pět minut před výkopem se spustil déšť, který se po dobu utkání přihlásil o slovo ještě několikrát. Kluzká hrací plocha zrychlila pohyb míče, ale ztížila jeho kontrolu. To však moc nevadilo domácím, kterým se hodně dařilo.

Jako první ale zazářil dvaapadesátiletý gólman hostů Kut, který vytáhl ránu Žižky. Pak ale začaly padat branky.

První viděla Jánská v 16. minutě, kdy Cafourek podkopl Herejta a nařízený pokutový kop proměnil Šolc přízemní střelou k levé tyči – 1:0. V 28. minutě zbytečně zboural Mušálek v pokutovém území zády k brance stojícího Herejta a byla nařízena druhá penalta. A Šolc jí proměnil střelou do stejného místa jako u prvního pokusu – 2:0. Utkání se zdramatizovalo v 35. minutě, kdy si Dreksler šel daleko z branky pro centr, v klubku hráčů mokrý míč neudržel a následně ve skluzu podrazil zkušeného Petra. Výhodu pokutového kopu dostali i hosté. K jeho zahrání se postavil Reichl a bezpečně jej proměnil – 2:1.

Šok zažila Jánská v 61. minutě, kdy hosté na polovině hřiště zachytili nepřesnou domácí rozehrávku, dlouhým míčem vrátili míč do domácí šestnáctky, Cafourek se otočil okolo obránce a technickou střelou obhodil vybíhajícího Drekslera – 2:2. Radost hostí trvala jenom dvě minuty. Kopečný dlouhým pasem našel nabíhajícího Hrudku, a ten hlavou poslal míč do sítě – 3:2. To už byl na hřišti po více než roční přestávce Křížek a hned začal svým pohybem větrat hostující obranu. V 65. minutě navázal na sebe dva obránce, prostrčil míč na Herejta a loděnický kanonýr se v tomto utkání taky dočkal branky – 4:2. V 70. minutě opět Křížek unikl Buršíkovi, poslal přesný centr na zadní tyč a nabíhající Hrudka hlavou zavěsil – 5:2. Účet utkání se uzavřel v

89. minutě, kdy Herejt uvolnil O. Mráze a jeho tečovaný pokus skončil v brance bezmocného brankáře – 6:2.

Nutno podotknout, že veterán Petr Kut byl i přes obdržené branky nejlepším hráčem hostí. V sobotu od 17 hodin se jeho tým pokusí zdolat doma Velké Přítočno.

Jiří GALL