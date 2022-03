Rudná udržela své hráče, kteří chtěli v zimě odejít a nezahrála špatný zápas. Do poločasu byli ale lepší domácí. Trejbalovu ránu k tyči výtečný sedmnáctiletý brankář Veselý vyškrábl, pak po přetaženém centr Šiky netrefil na zadní tyči Andrt. Obrovskou šanci zmařili domácí ve 35. minutě, když Trejbal obešel obránce i brankáře, ale už byl v úhlu, tak vrátil Varyšovi. Ten však merunu špatně trefil a nepovedlo se to ani Vopatovi.

Gól padl až ve 42. minutě, kdy utekl obraně Henzély, ve vápně si předkopl míč a hosté ho sekli: penalta. Postavil se k ní lubenský Jamie Vardy – Dominik Varyš a nezaváhal.

Po obrátce se domácí až příliš začali nutit do útoku a presinku, roztáhli hru, ale to jim nesvědčilo a aktivita přešla na kopačky hostů. Ti po centru, z něhož se stala střela, klepli jednou o břevno, na druhé straně jim pak pomohlo, že Lubná kazila brejky. Do jednoho vyslal Rek Varyše, ale míč skončil nad. V dalším sólu Veselý vychytal Trejbala. Varyš nedal ani další únik z úhlu a ještě větší možnost dostal v 74. minutě. To byl ve vápně faulován Trejbal a rychlík Lubné šel na svou druhou penaltu. Tu už kopl špatně, doprostřed, a Veselý ji chytil.

Dal tak svému týmu naději a ten ji málem využil. V největší šanci však útočník přeloboval vybíhajícího Herinka, ovšem střelu zastavilo břevno. „To jsme si oddechli. Po prvním poločase, který snesl měřítka, jsme v tom druhém začali hrát něco, co nám nesedělo a to bylo špatně. Nicméně máme tři body a ty jsou hodně důležité, Rudná totiž vůbec nehrála špatně,“ hodnotil první výhru kouč Lubné Milan Polák.

Lubná – Rudná 1:0 (1:0). Branka: 42. Varyš (PK). Rozhodčí: Braunšveig. Diváků: 80.