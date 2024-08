Samotný zápas ale rozehrála lépe Lubná. Do půle dobře bránila a statickou hru hostů v pohodě uhlídala. Naopak po zaváhání Janouška pláchl rychlík Varyš a nového gólmana hostů Flavia Serpietriho (doplní veterána Haužvice – Klíma skončil) i s přispěním nechtěné teče Kučery překonal.

Další velkou šanci ale Serpietri chytil Bokovi, to bylo ve 44. minutě, a byl to možná klíčový moment utkání. „Já bych řekl, že určitě,“ mínil zadák Lubné Milan Polák.

V poločase totiž Jan Mrázek v kabině hostů hodně křičel a chtěl úplně jinou hru se souboji, nasazením. Jeho svěřenci ho poslechli, pomohli si dlouhými míči do vápna a zlepšili se. I tak mohli dostat další branku, ale Lubná už svoje brejky neproměnila a Holého hlavička po rohu šla jen doprostřed brány.

Vyrovnáno bylo už v 55. minutě, kdy v téhle sezoně střelecky disponovaný Lukáš Mrázek hlavou uklidil centr Čecha (hru po pauze oživil) za bezmocného Týčeho v bráně.

Rozhodla koncovka a kvalita zakončení hostů, kdy bylo vidět, že hráli vyšší soutěže. Nejdříve ji předvedl po centru Podzemský, který na zadní tyči zvládl těžký halfvolej a poslal ho do šibenice. Pak vletěl mezi obránce zmíněný Jan Mrázek, míč si zpracoval a pak ho placírkou uklidil k tyči.

Posila z Řevničova Fujera sice pak Lubnou oživil snížením, ale běžela už druhá nastavená minuta a domácí vyrovnat nestihli.

„Já bych domácí každopádně za výkon pochválil, je vidět, že trénují a dělají fotbal dobře. Za druhou půli pochválím také nás, už jsme se rvali o výsledek, bojovali a po dobrých centrech výborně zakončovali. Byl to za mě kvalitní zápas, i když jsem ten konec moc nezvládl,“ usmál se Jan Mrázek.

Milan Polák byl pochopitelně smutnější, podle něj by zápasu slušela víc remíza. „Nám patřila víc první půle, oni si pak zakřičeli v kabině a zlepšili se. Pod tlak jsme se dostali dlouhými míči na Mrázka a Kapka, s tím jsme neporadili jak jsme potřebovali. Na druhou stranu si myslím, že se nemáme za co stydět, podle mne soupeř bude hrát v horní polovině tabulky. Má hodně kluků, co kopali vyšší soutěže a je to znát,“ myslí si Milan Polák.

Lubná – Mšec/Nové Strašecí 2:3 (1:0). Branky: 24. Varyš, 92. Fujera – 55. L. Mrázek, 81. Podzemský, 88. J. Mrázek. Rozhodčí: Kuba. ČK: 81. J. Mrázek (M/NS). Diváků: 150.

Lubná: Týče – Polák, Holý, Němec, Jirásek, Trejbal, Klíma, Vopat, Ostaš, Bok, Varyš. Střídali Kříž, Toráč a Fujera.

Mšec/N.Strašecí: Serpietri – Hartman, P. Kučera, Podzemský, Erba, Bačo, L. Mrázek, Janoušek, Mašek, Kapek, J. Kučera. Střídali Čech, J. Mrázek, Nováček, Neužil.