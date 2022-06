„V prvním poločase bylo vidět, že soupeř má větší kvalitu, hlavně dva hráči Brodský s Kodrijou, před druhým jsem ale hráčům zafoukal fergusonovoským fénem, protože před našimi fanoušky potřebovali dát do hry víc srdíčka. Povedlo se, bojovali jako lvi a urvali to. Pomohlo nám i neustálé řečnění soupeře s rozhodčími, které vyvrcholilo červenou kartou,“ řekl trenér Lubné Milan Polák, za jehož tým paradoxně skóroval i náhradní brankář Dunaj, vítěznou branku dal po důrazu Bařtipán přezdívaný Jarda Kužel a pak vše jistil parádní křížnou ranou Varyš, který ale dost dalších šancí zazdil.

Hosté se zlobili jak na sebe, tak i na rozhodčího Mižiče, který podle nich pískal do poločasu dobře, ale pak ho začali kritizovat. Za urážku Mižič vyloučil Šimáčka a na hřišti bylo horko. "Měli jsme hlavně v úvodu dost šancí a domácí jsme jasně přehrávali, dokonce i bez vyloučeného Šimáčka. Bohužel góly jsme nedali a po nedorazech ve vápně jsme inkasovali. Ostatní raději hodnotit nebudu, když chce Lubná soutěž udržet, je to jejich věc," mávl zklamaně rukou trenér Braškova Dan Míčka.

Zavidov také Lubné pomohl, když vyhrál na půdě jiného ohroženého týmu - Velkého Přítočna 2:1. Obě branky vstřelil Neveďal a Zavidov skončí čtvrtý, v posledním kole má volný los.

Doplňme, že dost pravděpodobná varianta je, že sestoupí čtyři mužstva. Dvě už jsou jasná, odstoupivší Klobuky a poslední Rudná. Další dva Černí Petrové připadnou někomu z kvarteta Lubná, Velké Přítočno, Jedomělice a Švermov. Kdyby došlo k bodové rovnosti všech čtyř, což se může stát, tak se zachrání Jedomělice a Lubná (minitabulka vzájemných zápasů). Ale variant je mnohem víc a horečně se bude počítat až o víkendu.

Tentokrát uspěly Lány, ale byla to tedy parádní show. Když dal Buršík v 63. minutě na 4:0, na hosty z Loděnice by nikdo nevsadil, ale hned z protiakce dali gól a rázem to bylo 4:3. Nakonec Lánští náskok udrželi.