Zavidov hostil v derby Mšec a zápas moc krásy nepobral. Domácí měli dost pokopaný tým, ale třeba Korčák obětavě naskočil a po vysunutí Krejčím otevřel skóre. Brzy poté mladý sudí Pipek přepadnutí hostujícího hráče přes gólmana Krause penaltově neviděl, ale po následném autu došlo k dalšímu střetu, tentokrát Hornofa, a to už pískl – Jiří Kapek z pětky srovnal.

Radost vydržela Mšeckým jen chvilku. Nepokryli Jelínka po rohu a ten propálil vše, co mu stálo v cestě. Výsledek 2:1 už vydržel. Hostům se do plné obrany pár šancí podařilo, ale nedali je. Jejich nejlepším hráčem byl gólman Doubrava, jenž lapil po protiakcích Zavidova několik čistý šancí. „Byl to hrozný fotbal plný přerušení a nepřesností, oči z toho bolely. Aspoň že jsme vyhráli,“ ulevil si trenér Zavidova Daniel Devera.

Hostující kapitán Ondřej Zázvorka se zlobil, že jeho tým odehrál první poločas bez chuti se poprat o poslední body z venkovního hřiště. "Dávali jsme velký prostor Korčákovi, který nám dal branku po samostatném úniku a pak opět nepohlídaný roh.. Druhá půle byla z naší strany mnohem lepší, kdy jsme domácí zatlačili na jejich polovinu, ale nedokázali jsme proměnit ani ty největší šance," litoval Zázvorka a pochválil gólmana Doubravu, že tým držel při brejcích soupeře ve hře.

Hostouň znovu padla a její postupové šance jsou na minimu. Lány slaví

Lubná ještě žije a dýchá

Klobuky se odhlásily v zimě, Rudná je beznadějně poslední. Ale kdo sestoupí další? Buď jeden, nebo dva týmy, každopádně aktuálně se srovnaly čtyři na 19ti bodech: Jedomělice, Švermov, Lubná a Velké Přítočno.

Jediný tým z Rakovnicka, tedy Lubná, ovlivní i počet sestupujících z okresních soutěží. O to důležitější je jeho výhra 1:0 nad Švermovem. Trefil ji zkušený Bařtipán čtvrt hodiny před koncem.

Lubné chyběl vynikající střelec Trejbal, hosté zase museli nasadit z nějaké dorostence. Venku z problému není ani jedno z mužstev, nicméně Lubná – pokud by nevyhrála, už by asi nemohla ani doufat. Takhle však šanci má.