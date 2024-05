Dobříš - Tuchlovice 0:0

Jiří Rychlík, trenér Dobříše: Vstup do utkání jsme neměli úplně dobrý a během patnácti minut jsme mohli třikrát inkasovat. Podržel nás brankář Vašák a kluci vše odvrátili. Zápas mohl vypadat úplně jinak, ale udrželi jsme nula-nula. Hra se poté malinko obrátila k nám, i my jsme měli dvě tři šance, ale neproměnili. Kdyby poločas končil dva-dva, nemohl by se nikdo divit. Hrál se slušný fotbal nahoru-dolů. Plnili jsme, co jsme si řekli. Ve druhém poločase to bylo vesměs to samé. Oba týmy útočily. My jsme na konci měli desetiminutovku, kdy jsme hosty přimáčkli k vápnu, ale nedokázali jsme skórovat. Chyběla kvalitnější finální přihrávka. Centry nám létaly přes vápno a nedokázali jsme z nich nikoho najít. Shodli jsme se v realizačním týmu, že být to v pátém šestém kole, mluvili bychom o dobré remíze proti soupeři, který měl kvalitu. V naší pozici, kdy de facto hrajeme o záchranu, je to pro nás málo. Body budeme muset získat jinde. Máme na to další šanci na hřišti Povltavské.

Miroslav Supáček, trenér Tuchlovic: Zápas byl hlavně v prvním poločase galapředstavením brankářů. My měli netradičně dobrý vstup, do šesté minuty nás domácí brankář třikrát vychytal. Pak přišli ke slovu domácí a Skalák měl dva TOP zákroky také. Hrál se zápas nahoru-dolů. Ve druhém poločase jsme pokračovali v dobrém výkonu. V největší šanci se ocitl Baratynskyy, ovšem brankář domácích byl opět proti. Až na koncovku musím hráče pochválit, nasazení bylo OK, nula vzadu těší.