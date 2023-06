Mšec neničila kvalita kádru, ale spíš kvantita. Svoje výsledky si chmelaři uhráli, ale kdyby jich bylo víc, dovedli by do tabulky vytřískat víc. I proto se stále hlasitěji mluví a spojení s Novým Strašecím, aktuálně se nejhlasitěji skloňuje varianta, že by spojený A tým působil v I. B třídě, B tým pak v nižší soutěži.

U Tatranu Rakovník byla situace ještě tíživější. Tam totiž v sezoně nebyla ani kvalita. Ještě tak když se sešel kompletní kádr, pak to šlo, ale často z toho byly spíše debakly, které by Tatraňáci raději z klubového almanachu vymazali.

Čermák se rozloučil s Roztoky čtyřmi góly, kam zamíří po vodě?

Nakonec je z toho 12. místo v tabulce a sestup. Dokonce ani kdyby se objevila varianta, že by se Tatran mohl zachránit, což se mu před lety povedlo v divizi, s vedením prý nehne. „Jdeme do okresu, jsme rozhodnuti a probrali jsme to i s hráči. Příští rok sestoupí z B tříd šest mužstev, bude to ještě mnohem náročnější. A my už pět let jenom prohráváme, to nikoho nebaví. Pak k vám ani nikdo nechce jít a já to chápu. Takže okres, v něm už něco konečně uhrát, dostat do kluků víc sebevědomí a postupně se stabilizovat,“ plánuje sekretář Tatranu David Svoboda.

Co se moc nemění, zase ho naštval konkurent SK Rakovník, na volné přestupy přetáhl Tatranu pár nadějných mladíků. „Za mě prasárna. Podle mne by bylo lepší si zavolat a domluvit se, a to i pro ty mladé kluky. Když se jim tam nebude líbit, mohli by zpátky, takhle nemohou, nebo až za rok, kdy ale může být tabulkové odstupné už jiné. Mrzí mě to,“ zlobí se sekretář, ale zároveň tvrdí, že tohle není práce výborů v čele s předsedou Miroslavem Jiráskem. „Jiní to dělají za jejich zády!“