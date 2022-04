CO MĚLI, TO PROMĚNILI

„Nebylo to tak jasné, ale proměnili jsme skoro všechno, co jsme měli,“ říkal mšecký Roman Rosenbaum poté, co jeho tým předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně a posílenou Lubnou přemohl 5:1.

Dařilo se domácím posilám last minut. Početné publikum potěšil jak ex-řenčovský Filip Skoupý, který dal dvě branky, tak ex-klobucký Jiří Říčka krásnou ranou do šibenice. Ostatní branky byly klasické, první Neužilova z penalty za faul brankáře Herinka na hlavičkujícího Kapka. „K hostům je výsledek asi krutý, ale výhra byla zasloužená a užili jsme si ji. Snad na ni navážeme,“ přeje si Roman Rosenbaum.

ZACHRAŇOVALI BODÍK

Příští soupeř Mšece – Lány, přivezly z Rudné jen bod za remízu 2:2. Slovo jen však není úplně na místě. Lánští dvakrát neuhlídali domácího Slaninu a v 50. minutě prohrávali 0:2. Naštěstí hned z protiakce udeřil Putík a poté přišel na hřiště ne zcela zdravý Petr. Tahoun Lán sestavu vylepšil a ta nakonec díky trefě Cafourka dosáhla aspoň na bod.

Zápas měl zajímavý průběh. Domácí nasadili z poloviny dorosteneckou sestavu a ta dělala hostům obrovské potíže. Po chybné rozehrávce Putíka Rudná otevřela skóre, a to ještě Javůrek dost akcí skvěle chytil. Na druhé straně Dudášikovy centry našly Putíka a Slezáka, jenže na gól to bylo málo.

FOTOGALERIE: Okresní přebor: mrazivé kolo ve znamení výprasků

Lánští si v pauze promluvili v kabině a na plac pak přišel jiný tým. Soupeře zatlačil, jenže přišel brejk, nádherná střela a 2:0 pro Rudnou. Naštěstí vzápětí Slezák parádně vysunul Putíka a ten ranou o tyč dal hostům naději. Na plac pak šel i nedoléčený Petr a jeho tým se dál tlačil za vyrovnáním. Reichlovo sólo ještě brankou neskončilo, Buršík mířil do tyče, jenže pak si po rohu naskočil Cafourek a hlavou nekompromisně vyrovnal.

"Do konce chybělo ještě dost času, ale šance ubyly, hra se hodně kouskovala. Máme tedy bod a bereme ho, protože se zápas vůbec nevyvíjel dobře a po výhře s Kladnem jsme byli citelně oslabeni o tři hráče," hodnotil předseda klubu David Dudášik, jenž musel odkopat celých devadesát minut.

SKVĚLÝ ZAVIDOV

Jedomělice v minulém kole I. B třídy nachytaly Mšec, ale v Zavidově neměly nárok. Domácí fotbalisté vládli a vyhráli 4:0. Znát bylo, že se do sestavy vrátili Korčák a Ždánský – oba dali po gólu. Trefila se opět i posila z Tatranu Kučera a další šutér Neveďal.