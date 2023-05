Po změně stran mohli hosté litovat, protože velké šance měla Mšec. Sólové úniky však perfektně lapil brankář Filip Javůrek a uhájil tak důležité čisté konto. Když v 70. minutě Petr našel Mušálka a ten svou slabší levačkou zvýšil, už bylo o výhře rozhodnuto. „Mohli jsme pak výhru ještě navýšit, šance tam byly. Ale hlavně máme třetí výhru a posun do pater tabulky, kam podle mne patříme, což byl jasný plán,“ usmál se tahoun Lán Milan Petr.

Mšec – Lány 0:2 (0:1). Branky: 30. Petr. 70. Mušálek. Rozhodčí: Fíla. Diváků: 80.

Odplata na pozdní vpuštění do šaten Vranému nevyšla, Hředle mají bod

Největším šokem jara je výhra Lubné v derby nad Zavidovem. Rozhodl někdejší druholigový borec Vlašimi Joel Sogbo, který připravil Bokovi bleskovou první branku a pak zápas zlomil za stavu 1:1 dvěma góly, Ale také červená karta hostující opoře Korčákovi (50.) a střetu s Tvrzem, který obě strany viděly absolutně rozdílně. Stejně jako třeba zákrok v první půli ve vápně Lubné.

“Opět jsme měli problémy se sestavou, ale sešli jsme se v jedenácti a všichni podali koncentrovaný, zodpovědný, maximálně bojovný výkon,“ děkoval svému celku Marek Tvrz, zimní posila z Městečka. Podle něj si Lubná ve finále vytvořila více brankových příležitostí díky brejkům a kvalitou Joela Sogba je zužitkovali. „Rád bych podtrhl poctivý a zodpovědný výkon a přístup všech hráčů,“ dodal Tvrz.

To hostující trenér Daniel Devera, až působil druhý den vyrovnaně, byl zápasem pořád ještě znechucený. „Soupeř nám dal dva hezké góly po našich chybách, my dali jen jeden. Zároveň však musím říci, a za tím si stojím, že ten zápas byl ze strany rozhodčího (Novotného) absolutně nezvládnutý. V podstatě je dobře, že se to vůbec dohrálo bez nějakých velkých nepříjemností, protože ty hrozily i v hledišti,“ komentoval Daniel Devera.

Soupeři sice k výsledku gratuloval, jedním dechem však dodal, že s některými lidmi kolem lubenského fotbalu skončil. „Někteří u mne klesli na morální dno, a protože jsme se spolu mnohokrát o fotbale bavili, o to víc je mi líto, jak se zachovali. Mrzí mne víc tohle, než celý ten výsledek, vůbec jsem to totiž od nic nečekal,“ dodal zklamaný Daniel Devera.

Lubná – Zavidov 3:1 (2:0). Branky: 2. Bok, 33. a 81. Sogbo - 49. Žďánský. Rozhodčí: Novotný. ČK: 50. Korčák (Z). Diváků: 80.