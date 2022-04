Chlumec si pozval bubáky na umělku do Hořovic, z čehož hosté rozhodně nadšeni nebyli. Navíc odjeli ve slátané sestavě bez obou Mrázků, Ducára i Svobody. Aspoň že J. Mrázek a Ducár v závěru na plac přišli a pomohli.

Personální krizi pomohl vyřešit i Zdeněk Jánský, který obvykle se Strašecím jen trénuje, teď ale jeho rychlé nohy tým využil a dostal šanci v útoku.

Tam však víc hrozil skvělý Martin Krupička, který se dvakrát dostal před gólmana a pokaždé gólově zakončil. Díky němu hosté dvakrát vedli, ale domácí pokaždé vyrovnali, podruhé Soukupem v 84. minutě.

FOTOGALERIE: Zlaté body trefil Rakovníku Hradecký z pokutového kopu

V závěru střídající Ducár donutil chlumeckého brankáře Pokorného k výbornému zákroku po trestném kopu a po následném rohu zakončoval zblízka Mžourek, ale přestřelil!

„Je to škoda, byla to obrovská šance. Nicméně sportovně musím uznat, že domácí zase měli víc šancí v prvním poločase, takže remíza odpovídá. Na umělce to bohužel připomínalo chvílemi spíš přátelák,“ nebyl nadšený Jan Mrázek, jehož tým nyní čeká domácí malé derby s ještě víc ohroženou Velkou Dobrou.

Hrát se bude v sobotu od 17 hodin, přijďte bubáky podpořit!