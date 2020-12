Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako první odpovídal hrající trenér Sokola Nové Strašecí Jan Mrázek.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

My máme hrát odložený zápas už 6. února, což mi přijde jako totální nesmysl. Zápasy se asi budou hrát na umělých trávnících, což není ideální. Takže s tím úplně OK nejsem.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Vložené zápasy v týdnu mi přijdou jako totální hloupost. Většina z nás chodí do práce a ne každý muže jít od pěti odpoledne hrát fotbal. Když vezmu, že pojedeme třeba do Příbrami, tak je to zralé vzít si dovolenou…

Už máte nějaký plán přípravy?

Plán přípravy máme. Chtěli bychom začít 15. prosince a v lednu máme domluvené soustředění. Samozřejmě chceme odehrát i nějaký přátelák. Ale jak jsem říkal, první mistrák už máme mít 6. února.

Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

Posily aktuálně žádné domluvené nemáme, ale posílit chceme.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Hrozí to i u vás?

U nás máme veteránů dost, není to ideální. Ale končit by teď nikdo neměl. Ale to víte, že chuť ta dlouhá pauza bere.

Nehlásil vám někdo něco takového? Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Samozřejmě se těším, fotbal mám pořád rád. Jen ty termíny mi přijdou zbytečně brzy. Asi bych to takhle nehrotil a začal normálně v březnu.