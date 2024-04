Do zápasu přitom šly Lány bez velké opory Milana Petra, který jako manažer třetiligového Králova Dvora musel do Přeštic a pak rychle uháněl, aby stihl aspoň poslední půlhodinku. "Chtěl bych ho vyzvednout. Vstal ráno v půl šesté rozepsal nám do všech podrobností taktiku, rozkreslil jak budeme bránit i útočit, jak se standardkami, prostě nám polepil půlku kabiny. Dokonalá příprava," chválil Petra jiný Petr - Buršík. Útočník, který ve Strašecí hrával a v sobotu měl derby o to pikantnější, že slavil 26. narozeniny.

Strašecí ukazovalo, proč je druhé. Mělo víc šancí a dalo i první góly. Ten úplně první, kdy si brankář Javůrek srazil míč nechtěně s největší pravděpodobností za brankovou čáru, však sudí nakonec neuznali. Měli jiný názor…

V 66. minutě však odcentroval Ducár a hlavní kanonýr Kapek hlavou nezaváhal. A jal se běžet radovat ke kotli domácích, který na něj předtím pokřikoval, aby jim vše vrátil. Rozhodčí jeho vystoupení ocenil žlutou kartou, ale atmosféra se tím nezklidnila.

Naopak za chvíli bylo ještě hůř!

Přežili penaltu, vyrovnali v nastavení. Rakovničtí berou i jeden bod

Nemuselo by, to by však musel Nováček poté, co P. Kučera obešel i Javůrka a předložil mu ideálně míč, trefit prázdnou bránu a ne břevno… "Tam se zápas zlomil, 2:0 už bychom dotáhli," litoval trenér hostů Jan Mrázek a Petr Buršík uznal: "Měli jsme kliku!"

Pak už ruply emoce naplno. Hostující Janoušek zajel do Petra, nohy mu odpálil někam směrem na Slovanku a ještě to udělal před střídačkami. Následovalo haló, jaké si fotbalový fanoušek asi dovede představit…Hektolitry testosteronu by v tu chvíli stačily na naplnění Klíčavy, ale zkušený sudí Divilek vše ukočíroval. Janouška samozřejmě vyloučil.

"Já Janouška znám, kamarádíme se, chodíme spolu na brigádu, ale jak je to skvělý kluk, tak jak přijde na hřiště, je to jiný člověk. Tohle byl hrozný zákrok," komentoval skluz Petr Buršík, ale hostující trenér Jan Mrázek měl jiný názor. "Kdyby to bylo v rohu, bylo by to asi na žlutou, takhle u střídaček to samozřejmě byla červená a málem se to popralo," ucedil.

Třetí prohra v řadě po dvou nesmyslech. Tuchlovický kouč je nechápe ještě teď

Jeho tým se v oslabení dlouho neubránil. Velký příběh totiž napsal Lukáš Rus. V 77. minutě vystřídal Burgra, doběhl k bráně, po závaru se k němu odrazil míč a on ho napálil do sítě - 1:1!

Dobré možnosti si pak vytvořily obě strany, ale gól už stovka diváků neviděla. Když pak lánský Putík nevybíravě fauloval už se žlutým ohrožením, dostal druhou kartu a také nedohrál.

"My jsme tu remízu oslavili, Strašecí má silný tým. A mělo víc šancí. I my je ale měli a při troše štěstí jsme nakonec mohli třeba i vyhrát, ale jak říkám, bod beru. A jsem rád, že máme tenhle zápas za sebou, ve Strašecí jsou někteří hráči opravdu za hranou a chvílemi to ani nebylo o fotbale," zhodnotil Petr Buršík.

Jan Mrázek s ním souhlasil, že ani on tahle derby nemá rád, zejména na Lánech. "Buď to tam psychicky zvládneš, nebo se vezeš. Já to nakonec taky nezvládl, ke konci už jsem vypěnil, ale když mám hodnotil hru, tak jejich styl s nakopávanými míči na dva útočníky jsme celkem zvládli. A kdybychom dali jasnou šanci na 2:0, měli bychom tři body. Takhle nám v přesilovce vyrovnali," litoval Jan Mrázek.

SK Lány - Sokol Mšec/Nové Strašecí 1:1 (0:0). Branky: 77. Rus - 66. Kapek. Rozhodčí: Divilek. ČK: 89. Putík - 69. Janoušek. Diváků: 101.

Lány: Javůrek - Buršík (90. Jan Burgr), Mušálek, Matějka, Slezák, Putík, M. Kedroň, Jakub Burgr (76. Rus), Cafourek, Krátký (57. Petr), Paluba.

Mšec/N.Strašecí: Haužvic - Trégr (56. Nováček), Čech (80. Mašek), P. Kučera (74. Krupička), Neužil, Hartman, Erba, Ducár, Janoušek, Kapek (68. L. Mrázek), J. Kučera.