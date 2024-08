Fotbalisté spojeného celku Mšece a Nového Strašecí vstoupili do své druhé společné sezony v I. B třídě, nově 7. lize. Ve skupině A hostili tentokrát na mšeckém pažitu neznámou rezervu Hořovic a porazili ji 3:1. „Ale moc dobré body a těžký zápas,“ uznal i kvalitu soka trenér domácích Jan Mrázek.

Do Mšece dorazil tým složený hlavně z mladých hráčů. Hořovice do jara hrávaly skupinu E I. B třídy a ta byla podle mnohých kvalitnější než áčko.

V sobotním horkém duelu se to nepotvrdilo, domácí byli nakonec přece jen lepším mužstvem. A měli produktivního Lukáše Mrázka. Veterán si po čtvrthodince naskočil po rohu na hlavičku a trefil přesně. Z bráchovy trefy měl Jan Mrázek obzvlášť radost. „Protože jsme to na tréninku docela dlouho pilovali a pak se to takhle vyplatilo,“ smál se.

Lukáš Mrázek byl vidět také u druhé trefy, kdy v brejku vysunul Kučeru a tahle osvědčená střelecká zbraň mířila dokonale – 2:0 (20.).

Ale už za chvíli hosté korigovali a zápas tak měl opět náboj. Klid domácím vrátil před pauzou hlavní střelec minulého ročníku Kapek a výsledek 3:1 už ve druhém poločase vydržel. Nemusel, ale ani jedna strana už šance nedala. Hosté dvakrát orazítkovali pěknými střelami břevno Haužvicovy brány, jednou nedali ani sólo, domácí zahodili šancí ještě víc.

„Kdyby to skončilo 8:4, asi by se nikdo nedivil. Na nás bylo znát, že jsme neodehráli ani jeden přípravný zápas a v sobotním vedru to nebylo snadné. Soupeř byl hodně živý, body určitě získávat bude. Tenhle zápas ale vyhrál náš tým, který je zkušenější,“ mínil Mrázek.

Jeho mužstvo nyní čeká výjezd do Lubné, která se do B třídy vrátila s velkou parádou a vyhrála v Libušíně 1:0.

Mšec/ Nové Strašecí – Hořovice B 3:1 (3:1). Branky: 15. L. Mrázek, 20. Kučera, 39. Kapek – 25. Kyncl. Rozhodčí: Ladislav. Diváků: 60.

Mšec/N.Strašecí: Haužvic – Ducár, Erba, P. Kučera, Podzemský, Bačo, L. Mrázek, Mašek, J. Kučera, Janoušek, Kapek. Střídali: Heller, J. Mrázek, Mžourek.