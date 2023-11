Nejhorší domácí zápas Hředle ukopaly. "Umřeli jsme na šance," litoval Devera

Derby ve Hředlích mělo uklidnit domácí, nebo vylepšit náladu hostů ze Zavidova. Stalo se to první, Hředle slaví výhru 2:1, a protože doma se jim opravdu výsledkově daří, mohou pořád směle myslet na záchranu fotbalové I. B třídy. Což se o soupeři moc říci nedá, to by musel na jaře prakticky jen vyhrávat.

Hředle (v zelenobílém) uhájily domácí tvrz, Zavidov zdolaly 2:1. Tady situace před domácím brankářem Bečirovičem. | Foto: Šárka Krejčová