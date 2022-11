Možná by nebyly nervy třeba, ale Tatranu v první části vázla koncovka a nedával šance. "Měli jsme aspoň tři dát a nebylo by co řešit, jenže bohužel nás koncovka trápí," mrzelo trenéra Tatranu Václava Ecka. Na druhé straně už se protestovalo, hlavně kvůli mávaným ofsajdům. Zatímco domácí tvrdili, že byly jasné, hosté opak - pochopitelně.

Jeden z odmávaných ofsajdů nevydržel útočník Lubné Varyš, a se slovy, že už na sebe rozhodčí mohou být pyšní, musel v 69. minutě po červené kartě opustit plac.

I v deseti ale Lubná dvakrát utekla do vedení. Stačily dva nákopy ještě nedávno kouče Milana Poláka, který při velké marodce pomohl někdejším svěřencům jako hráč. Nejprve našel nohu Šiky, a když Kučera také po nákopu vyrovnal, našel Polák ještě Kollára, jenž svůj bývalý Tatran poslal do velmi složité úlohy.

Strašecí má další bod, Jinočanům nastřílelo tři góly. Kdo chyběl?

V 90. minutě však přišel na hranici velkého čtverce zákrok hostů na Doláka, hlavní Černoch nařídil přímý kop, ale po poradě s asistentem nakonec pokutový kop! To nevydržel Kollár, vynadal mu a dostal červenou. Následně chytil červenou i vedoucí týmu Lubné Martin Němec, který zase Kollárovi vynadal.

Penalta se však kopala a Jan Beneš ji proměnil.

"Za mě penalta byla padesát na padesát, mohl si vybrat. Lubná přijela dost nahecovaná, do toho lidi kolem, řada hráčů tady u nás hrála. Rozhodčího si během zápasu na svou stranu určitě nenaklonili," uvažoval nahlas Václav Eck, který byl úrovní vystupování aktérů zklamán. "Je to bohužel obraz naší společnosti," dodal.

Milan Polák měl za to, že penalta určitě nebyla. "Domácí to viděli také, po zápase nám to potvrdili a někteří se omlouvali. Měli jsme to uhájit, tři body by byly výborné, ale beru i ten jeden, musíme bojovat dál," dodal už klidný Milan Polák.