/ROZHOVOR/ Dvanáct let. Tak dlouho je předsedou SK Tochovice - vítězného oddílu v anketě Deníku o nejoblíbenější klub krajského přeboru - Ladislav Černý. Na otázku, co ho na práci nejvíc baví, okamžitě vypálí: „Hlavně děti!“

Fotoprůřez současností a nedávnou minulostí SK Tochovice. | Foto: archiv Deníku, archiv klubu

Pojďme ještě k anketě Deníku. Co říkáte na počet hlasů?

Je super, že nás podpořilo mnoho fanoušků, moc si toho vážíme a děkujeme. Je to takové potvrzení toho, že fotbal v Tochovicích děláme dobře. To je znát i podle počtu fanoušků na zápasech.