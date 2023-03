O výhru přišli v nastavení, ale bod bubáci mají. Zůstane ještě Kučera?

Vypadalo to na dokonalý start do jarní části, ale nakonec fotbalisty Nového Strašecí nechala paní Štěstěna malinko při zemi. Nad Nelahozevsí vedli domácí do druhé minuty nastavení, ale pak jim Dynamo výhru sebralo a vyrovnalo na konečných 1:1. „Je to škoda, ale máme čtyři body ze dvou zápasů a nemuseli jsme mít žádný,“ zůstal nad věcí kouč bubáků Radim Suchánek.

SK Doksy - Sokol Nové Strašecí 0:0 / I.A.tř., / 18. 6. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Na umělé trávě Tatranu Rakovník se hrál naprosto vyrovnaný fotbal. Hosté vynikali rychlostí a důrazem, Strašecí se zase lépe dostávalo do dobrých šancí. V první půli trefil Mašek jen tyčku, navíc pak musel po faulu odstoupit, měl by být ale v pořádku. Neuspěli ani Mrázek, Nováček nebo Kučera, většinou proti nim skvěle zasáhl výborně chytající Zavadil. Ve druhé části už ani on nemohl dosáhnout na ztečovaný pokus Šrédla, ten ale skončil také na tyči. Skóre se poprvé měnilo dvacet minut před koncem. To se po rohovém kopu odrazil míč za vápno k Erbovi a Matěj – podle Radima Suchánka nejlepší hráč zápasu, pálil dokonale – 1:0. Jedomělický Zahradník hvězdám Hředel tkaničky nezavázal Strašecí pak cenný náskok bránilo, ale podobně jako třeba Slavie v Liberci neubránilo. Ve druhé minutě nastavení kopali hosté roh a Kochman na přední tyči hlavičkou přes celou bránu mířil přesně. „Byl to zbytečný gól! Rohu předcházela standardka z jejich půlky, při které jsme příliš couvli a pak ještě nezkontrolovali míč, který mohl doběhnout do autu. Bohužel jsme to neudělali a stejně jako s Kralupy jsme inkasovali po rohu na přední tyčku,“ hořekoval trenér Strašecí Radim Suchánek. Radost vystřídal smutek, Strašecí přišlo o Lukáše Mrázka Fotbal to podle něj nebyl příliš ke koukání. „Soupeř byl hodně zajímavý pohybově a důrazem, ale do šancí jsme ho nepouštěli. Sami jsme jich měli dost, ale málo proměňujeme,“ litoval Suchánek, jenž už na část zápasu mohl využít uzdraveného Svobodu. Loučila se také krátkodobá posila ze Zavidova Petr Kučera. I když loučil… „Ještě bychom rádi, aby nastoupil v sobotu, protože Zavidovští hrají až v neděli. A Petr dva zápasy za víkend fyzicky zvládne,“ je přesvědčen Radim Suchánek. Nové Strašecí – Nelahozeves 1:1 (0:0). Branky: 71. Erba - 90. Kochman. Rozhodčí: Čechmánek. Diváků: 50.

