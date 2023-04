Poctivě se rvaly Roztoky o další body do tabulky I. B třídy, na půdě Mšece ale v derby nakonec padly solidní střílečce 3:5.

I. B třída: Mšec (v modrém) se zlepšuje a doma porazila v derby Zavidov. | Foto: Antonín Vydra

Byla to bitva, kde oba celky chtěly navázat na bojovné výkony z posledních týdnů. Hosté brzy chybovali při malé domů, kdy podklouzl stoper a J. Kapek pohodlně otevřel skóre. Jenže stav 1:0 dlouho nevydržel. Roztoky přemluvily ke startu šikovného mladíčka M. Barčota, ten si počkal na to, až dlouhý aut propadne celým vápnem a uklidil merunu do sítě.

Podobně ale skórovali také domácí, bleskovou odpověď si připravil Kučera. Pak se oba celky zlobily, že jim nebyl uznán gól – Roztokům kvůli faulu při standardce a domácím kvůli ofsajdu.

Tutovku propásl J. Kapek, který obešel i gólmana Hůlu, jenže pak mu míč skočil na drnu a poslal ho daleko mimo.

Lánskou partu probrala až bouřka, obrat v Lubné řídili Petr, Mušálek a Buršík

Rozhodující momenty přišly po hodině hry. Hosté po tresťňáku a dorážce vyrovnali Hruškou, ale stejně jako v první půli během dvou minut zase nedali vzadu pozor a potrestal je L. Skoupý. To byl zlom, Roztoky už další sílu na zvrat nenašly. A v úplném závěru si daly vlastní branku…

„Moc pěkný fotbal to nebyl, spíš nakopávaná. Rozhodl asi náš gól na 4:3, pak už se zdálo, že soupeř nemá tolik sil,“ mínil mšecký Jiří Kapek.

Mšec – Roztoky 5:3 (2:1). Branky: 3. Kapek, 17. Kučera, 61. L. Skoupý, 77. Janoušek, 89. vlastní (Krůta) - 15. M. Barčot, 58. Hruška, 90. Kněžík. Rozhodčí: Pagáč. Diváků: 100.