Zápas měl dobrou úroveň, a to i podle hostujícího trenéra Miroslava Supáčka. „Hrálo se ve slušném tempu a oba týmy dobře kombinovaly,“ mínil zkušený odborník, podle něhož remíza odpovídala průběhu hry. Souhlasil s ním i domácí Jan Mrázek, který si pochvaloval, že Hostouň se tak jako Lány nespolehla jen na obranu a brejky, ale na otevřený fotbal. „Mám z toho tentokrát lepší pocit. V týdnu jsme třikrát a dobře potrénovali a do 75. minuty se hrál fakt slušný fotbal. Pak už ve vedru obě mužstva odpadla,“ usmál se.

První půle ještě tak divoká nebyla. Hosté dohráli do gólu pěknou akci, zatímco na druhé straně kanonýr Svoboda v sólu dloubl merunu jen do tyče.

Ve druhé části už se děly věci a z mraků šancí se vyklubalo sedm branek. Šlo to pěkně cik cak, protože na Nováčkovo vyrovnání po akci Svobody brzy odpověděli hosté po rohu. Na 2:2 srovnal po stejné akci jako předtím opět Nováček a chvíli na to dokonce Bubáci jednou vedli, když výborně hrající Svoboda přehrál tři protivníky, byl faulován a navrátilec do Strašecí Milan Kříž z pokutového kopu nezaváhal.

Ale Strašecí v zápase plném chyb dlouho nevedlo. Posila z Kladenska Tlustý udělal minelu při malé domů a hosté skoro zadarmo vyrovnali. Když pak zahráli dobře ještě protiútok, mohli si odvézt k letišti vítězství, ale po závaru byl proti Svoboda, který sice přestoupil už do vyšší váhové kategorie, ale pořád mu to kope ligově a vyrovnal.

Strašecí teď čeká duel už v pátek večer, kdy hraje v Zavidově. Dvakrát s ním v poslední době prohrálo, bude se mu do třetice dařit lépe?

Nové Strašecí - Hostouň B 4:4 (1:0). Branky: Nováček 2, Kříž (PK), Svoboda - Linc, Brandl, Bureš a Fábry.



Nové Strašecí: Klíma - Bláha, Tlustý, Ducár, Titlbach – Jemelka, L. Mrázek, Gregor, Nováček – Holub, Svoboda. Střídali Kříž, Hejduk, J. Mrázek, Mžourek.