Jak už to už Zavidova bývá dlouhé roky, zatímco venku občas zhasne jako hvězda v nebeském důchodu, doma bývá nepřekonatelný. Platilo to ve vyšší soutěží, platí to i po letech v B třídě. "Kluci hodili za hlavy co se událo v Lubné, navíc jsme si řekli, že náš výkon tam nebyl extra přesvědčivý. Tentokrát jsme do toho šli jinak a přístup všech byl opravdu maximální," zářil spokojeností trenér Zavidova Daniel Devera.