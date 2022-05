"Když prohrajete takový zápas, ani vás to tolik nemrzí. Jíloviště bylo daleko nejlepším týmem, který u nás hrál. Body ztrácejí, ale spíš doma, kde to mají malé. Naše velké hřiště jim dokonale vyhovovalo," chválil soka trenér Strašecí Jan Mrázek.

Bubáci na hřišti sobotního soka vyhráli na podzim s dávkou kliky 4:3, teď to bylo přesně naopak. Hosté šli bleskově do vedení Golovkem, ale pak Sklenka z rohu našel hlavičku Krupičky a bylo srovnáno. I na druhou trefu hostů domácí odpověděli, to bylo ještě rychleji. Z trestňáku se trefil Ducár. Ale Jíloviště bylo na šance lepší. Občas ho zastavila branková konstrukce, občas gólman Hejduk, ale i ten ve druhé půlce během pár minut po sobě dostal dva góly a tohle manko už domácí nezlikvidovali. Ducár sice ještě z penalty za faul na Nováčka snížil (79.) a vyrovnání měl na kopačce Sklenka, jenže pěknou střelou trefil jen břevno.

Navíc v poslední minutě stejný borec dvakrát z bojovnosti fauloval tak ostře, že mu rozhodčí Říha dal červenou kartu.

"Byl to fakt pěkný zápas, v němž jsme si vytvořili dost šancí, ale musím uznat, že hosté jich měli ještě víc. Bojovali jsme, ale Jíloviště vyhrálo zaslouženě," uznal Jan Mrázek.

Jeho tým má dost těžký los, když hraje téměř výlučně s mužstvy z čela tabulky (Sp. Příbram, Doksy, Nelahozeves, Klecany), ale také doma s odepsaným Mníškem. ostatní ohrožené týmy čeká vždy jedno pauzírovací kolo, a tak by se Bubáci zachránit měli.

Nové Strašecí - Jíloviště 3:4 (2:2). Branky: 17. Krupička, 38. a 79. Ducár (druhý z PK) - 3. Golovko, 32. Pospíchal, 54. Walter, 61. Malý. Rozhodčí: Říha. ČK: 90. Sklenka (NS). Diváků: 70.