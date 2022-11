Strašecí mělo tentokrát i kousek štěstí, protože zápas rozhodl záložník Martin Podzemský krásným trestným kopem v 86. minutě! „Je to fotbalista od Boha, a kdyby tomu dával víc, asi by nehrál za Strašecí. Ale máme ho a levačkou to trefil dokonale,“ chválil svého svěřence trenér Radim Suchánek.

Sám však přiznal, že tentokrát jeho tým hrál dobře spíš v prvním poločase, který ale skončil nakonec vyrovnaně 1:1. Domácí totiž zkušenému celku hostů dali ze šancí jedinou branku, když ve 40. minutě ve formě hrající Nováček utekl obraně, před vyběhnuvším gólmanem přihrál pod sebe a Svoboda mířil do odkryté brány. „Hosté reklamovali Svobodův ofsajd. On v něm byl v době přihrávky na Nováčka, ale do hry se zapojil až poté, takže to podle mne ofsajd být nemohl,“ stál za regulérností gólu Radim Suchánek.

Jeho mužstvo však brzy inkasovalo. Chybovalo v útoku a po rychlém brejku nezaváhal V. Janoušek. „Kluci někdy nedodržují taktiku, zbytečně se vrhli dopředu a chybu protivník potrestal. Opatřilo nás to i do druhé půle, navíc jsme ustoupili z vysokého presinku, který hráčům Jíloviště nevoněl,“ viděl chyby svého týmu Radim Suchánek.

Druhá půle tak už byla vyrovnaná a zlomit na svou stranu ji mohly oba celky. Nakonec se to povedlo zmíněnému Podzemskému a Strašecí se znovu ocitlo v euforii. „Jsme rádi, že šňůra pokračuje, ale určitě nebudu skákat do nebe. Ještě nám chybí dva zápasy a byl bych rád, kdybychom šňůru udrželi. V Milíně to bude těžké a s posledním Královým Dvorem také budeme muset nejprve ukázat výkon a pak teprve říkat, že jsme favority. Předem se vyhlašovat za vítěze, to nemám rád,“ dodal úspěšný trenér Nového Strašecí.

Nové Strašecí – Jíloviště 2:1 (1:1). Branky: 40. Svoboda, 86. Podzemský - 44. V. Janoušek. Rozhodčí: Svoboda. Diváků: 80.