Zápas herně patřil po většinu času spíše domácím. Neměli drtivý tlak, ale šancí si vytvořili podstatně víc. Do poločasu proměnili jedinou, když Trégr po rohu vrátil míč osamocenému Kapkovi a ten neměl problém – 1:0. Další možnosti však Bečirovič zlikvidoval, nebo šly vedle a udeřit mohly také Hředle. Zejména Bechner byl blízko, když se pěkně položil do centru a hlavou napálil tyčku. Špatné vyběhnutí brankáře Klímy zase zachránil obránce Neužil, jenž vykopl střelu M. Vitnera z brankové čáry.

Po přestávce se obraz hry moc nezměnil. Hředle už nebyly pod takovou salvou šancí, přesto po pěkné akci domácích inkasovaly podruhé. Svoboda vysunul Skoupého a jeho centr pověsil do sítě Kučera, zatím nejlepší střelec Mšece/NS se třemi brankami.

Votická káva zavoněla výbornému Rakovníku

To kanonýři hostů tentokrát mlčeli. Bechner i A. Vitner se ale rvali a druhý jmenovaný se podílel i na snížení, když vysunul M. Vitner a toho domácí Kapek fauloval. Sláma z penalty nezaváhal a zápas dostal zase náboj.

Jenže jak bylo řečeno, hostů bylo málo, navíc T. Čudu postihlo svalové zranění a střídat už neměl kdo. A tak domácí výhru celkem v pohodě uhájili, navíc mohli několikrát doplnit razítko, což ale neudělali.

Domácí lodivod Jan Mrázek si ulevil, podle něj byly Hředle hodně silným soupeřem. „Těžký zápas, ale my si ho děláme těžší než by musel být. Spoustu přečíslení nedotáhneme, byly tam i nějaké chyby při bránění. Do toho vykouzlená penalta, takže pak stačilo, aby propadl nějaký míč a byl by malér. Naštěstí to máme za sebou,“ oddechl si Mrázek.

Fotogalerie Šárky Krejčové je ZDE

Hostující kouč Jan Sklenář s vykouzlenou penaltou souhlasil (viděl však jinou neodpískanou). Jinak přiznal, že do pauzy byli domácí pohyblivější a dostávali jeho tým do úzkých, nejvíc Svoboda. „Druhý poločas jsme byli již o něco odvážnější, ale inkasovali jsme gól. Snížili jsme z penalty, domácí znervózněli, ale bohužel k tomu, abychom mohli nějak vystupňovat naše úsilí o vyrovnání, chyběla lavička. Dva náhradníci jsou málo a to jde z větší části za mnou. Škoda, nějaký ten bod nebyl až tak vzdálený,“ hodnotil Jan Sklenář.

Sokol Mšec/N. Strašecí – FK Hředle 2:1 (1:0). Branky: 27. Kapek, 56. Kučera - 60. Sláma (PK). Rozhodčí: Petržela. Diváků:195.

Mšec/Nové Strašecí: Klíma - F. Skoupý (83. Gregor), Neužil, J. Kapek, Trégr - Krupička, Sklenka, Čech (69. Hartman), Nováček (90. Trýb) - Kučera, Svoboda (60. L. Skoupý).

Hředle: Bečirovič - T. Čuda, Mrázek, David Minařík, Pelc (39. J. Vitner) - T. Vitner, Sláma, M. Vitner, Daniel Minařík (64. Malecký) - Bechner, A. Vitner.