/VIDEO/ Nastřílel čtyři branky do sítě Lužné, mladý útočník fotbalového FK Kněževes Lukáš…

Hosté prováhali úvod, nebo spíše řečeno koncovku, protože šance si vytvářeli od úvodního hvizdu Ale nedali, a tak šla do vedení Lhota po zásahu Zahrádky, jemuž hodně pomohl Adam. Hosty to zase tak moc nerozhodilo a do pauzy skóre otočili. Nejdříve vysoký míč nečekaně propadl za obranu, kde ho našel Kapek a zase potvrdil, že je ve střelecké formě. Dvě minuty poté se dostal k míči Kučera a i ten je důležitým kanonýrem celku ze Mšecka – 1:2.