„Dnes mi bylo kluků až líto, nefungovalo nám vůbec nic. Nedá se nic dělat, až když se nedaří, tak se ukáže, jaká jsme opravdová parta,“ řekl po sobotním debaklu v Kralovicích trenér Daniel Devera. A dodal motivační hlášku: „Je konec plácání se po ramenou a ač nemám tyhle řeči v lásce, nezbývá než si obléci montérky a zlomit to opravdovou dřinou.“

Výstižné.

V neděli Devera na lavičce scházel, zaskočil ho Richard Štiller, ale ani on nemohl být moc nadšený. Hru provázela spousta nepřesností a zkažených balónů na obou stranách. Více ze hry měli zavidovští, avšak všechny jejich akce končily na vápně soupeře. Lubenská obrana v čele s Brabcem výborně bránila a do ničeho soupeře nepustila. Ve 30. minutě však byla překonána, kdy putoval míč po ose Dvořák – Petrů až ke Korčákovi, který překonal Herinka přesnou střelou k tyči 1:0. Zvýšit mohl Krejčí, kterého vyslal do úniku Klouček, jenže lobem branku přestřelil.

Po pár minutách druhé části utekl Jelínek, kterého však výborně vychytal Zemjanek. Od 70. minuty Lubná převzala iniciativu a zamkla Zavidov na jeho polovině. Několikrát mohla srovnat, avšak střely končily těsně vedle. Pět minut před koncem proměnili hosté tlak ve vyrovnání, kdy byl ve vápně sražen Trejbal a z následného pokutového kopu Brabec nezaváhal. Zavidov však rychle zareagoval, kdy za dvě minuty vysunul Skoupý do úniku Hanycha, který byl sražen Brabcem a kopala se penalta i na druhé straně. Tu proměnil Krejčí 2:1. V závěru ještě Hanych orazítkoval tyč po centru Korčáka, poté už sudí Husák ukončil utkání.

Zápas hodnotil domácí Aleš Kraus, podle něhož byla na některých hráčích už znát únava. „A na některých zase nerozehranost. Ideální to nebylo, ale aspoň jsme po dvou vysokých porážkách vyhráli. Příští týden nás čekají poslední přípravné zápasy a náš výkon se do mistráků snad zvedne,“ věří Aleš Kraus, jehož tým v pátek hostí Nové Strašecí.

Zavidov – Lubná 2:1 (1:0). Branky: 39. Korčák, 87. Krejčí (PK) – 85. Brabec (PK).