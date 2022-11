Do poločasu hosté dobře bránili, drželi organizaci hry, ale pak přece jen inkasovali z penalty od Kunce, který potrestal faul právě na ně. Už předtím domácí trefili tyčku a břevno, zatímco hosté zahrozili z jednoho brejku. Vedení Milína tak bylo zasloužené.

Po obrátce však brzy zvýšil ex-ligista Soldát a Milín pak už utkání ovládl. Dal rychle další dvě branky opět Kuncem a dalším ex-ligistou Kvídou, pak hosté zahodili Sklenkou zmíněnou penaltu za faul Pastyrika. Nakonec inkasovali i popáté od Zákouckého a byla to první porážka po pěti zápasech pro kouče Radima Suchánka.

Očekávaný vyhazov. Patera doplatil na mizérii Sparty, na střídačce skončil

Domácí střelec Stanislav Gabriel mínil, že jeho tým hosty k ničemu nepustil, kromě zmíněné penalty, kterou neproměnil. „Celý zápas jsme byli lepším týmem, vytvářeli si šance a proměňovali. Do poločasu jsme zůstali trpěliví, nedělali jsme zbytečně chyby a vyčkávali. To nám přineslo ovoce v podobě pěti vstřelených branek a žádné inkasované. Byly to zasloužené tři body, měl jasno útočník Milína.

„Musím pochválit celé mužstvo za předvedený výkon, soupeře také. Presto, že se zápas pro něho nevyvíjelo dobře, tak celý zápas hrál fotbal a přispěl tak ke kvalitě utkání. Příští týden zajíždíme do Velké Dobré, chtěli bychom zakončit sezónu vítězstvím a přezimovat tak na třetím místě tabulky,“ dodal předseda domácího klubu Miroslav Obdržal.

Milín – Nové Strašecí 5:0 (1:0). Branky: 39. a 57. Kunc (první z pen.), 48. Soldát, 61. Kvída, 88. Zákoucký. Rozhodčí: Palek. Diváků: 100.