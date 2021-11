S větrem v zádech se hraje lépe. Přesvědčilo se o tom jak Podlesí, tak i Nové Strašecí, ačkoliv aktéři museli zkraje překonat osobní odpor nastoupit k utkání. „Od začátku se mi do toho nechtělo. Když se člověk rozběhá, dá si dobrou rozcvičku, tak se zahřeje a pak vítr nevnímá. Balón sice lítá, kam nemá. Musel jsem si nabíhat od lajny, předvídat, kam odskočí balón,“ komentoval nepříznivé klima Josef Nezník. Nakonec byl odměněn, když se po změně stran postaral o vyrovnání.

„Podmínky byly hodně těžké. Vítr byl znát. V první poločase nám pomohl, protože jsme hráli po jeho směru. Po obrátce jsme hráli proti němu a docela se utkání proti nám otočilo. Oni si tím hodně pomohli a nám docházeli síly. Ve druhé půli nás soupeři přehráli,“ uznal na druhé straně Lukáš Mrázek. Vítr byl tak silný, že ke konci domácím pořadatelům odpojil světelnou tabuli od elektřiny.

Hosté se sice dostali do vedení, když udeřili v úplném závěru prvního poločasu. „Nevím, čí to byla chyba. Vyplynul tam hráč z lajny, Milan Mišun se na něj napojil a nechal svého za sebou a od brankáře se míč odrazil do brány. Náhoda prostě,“ konstatoval Nezník. Právě on o pět minut později sebral hostům vedení, když ho našel centrem z pravé strany Martin Šlapák a 21letý hráč Podlesí zakončoval snadno do prázdné brány.

„Nezachytili jsme nástup do druhé půle. Věděli jsme, že mají silnou pravou stranu a přes ní nám dali všechny tři góly. Trošku jsme začali hrát pasivně. Pouze odkopávali míče a nehráli jsme to, co jsme si řekli v kabině,“ litoval Mrázek. Jeho tým se musel kromě silného soupeře poprat i s větrem. „Balóny, které jsme odkopávali, se nám vraceli a oni co nakopli, tak si pomohli,“ dodal hráč hostů.

Klíčovým okamžikem celého utkání byl gól Vojtíška na 2:1. Nové Strašecí se marně dožadovalo ofsajdu a domácím vyšel rychlý brejk. „Mysleli jsme si, že se jednalo o ofsajd. Nemá cenu nic svádět na rozhodčího. Nezachytili jsme první náběh ani další z druhé vlny,“ řekl k celé akci Mrázek.

Podlesí v tu chvíli dostalo zápas pod kontrolu a dovedlo do úspěšného konce. V poslední minutě ještě po exhibiční narážečce dodal pojistku Valta. „V kabině jsme se o přestávce seřvali, že jsme lepší a takové chyby se nesmí stávat. Naštěstí jsme zápas otočili,“ ulevil si Nezník. Bouřka v šatně pomohla, protože domácí díky výhře nadále drží kontakt s vedoucími Doksy a druhým Spartakem.

„Říkali jsme si o tomto zápase, že je pro nás důležitý, abychom se na jaře mohli prát o nejlepší čtyřku. Kdybychom ho prohráli, tak bychom klesli na sedmé místo a bylo by těžké dohánět ztrátu,“ vyhodnotil Nezník. Podlesí zakončí podzimní část utkáním ve Voticích.

Podlesí – Nové Strašecí 3:1 (0:1)

Branky: 50. Nezník, 72. Vojtíšek, 92. Valta – 45. Krupička

Podlesí: Molnár – Vohradský, Mišun, Buch (89. Branžovský), Vojtíšek, Nezník (63. Šrajn), Drašnar, Šlapák, Hájek (86. Hanáček), Valta, Trefný.

Nové Strašecí: Klíma – Nováček, Ducár, Gregor (85. J. Mrázek), Hartman, Sklenka, Krupička (77. Mžourek), Titlbach, Hamborský (65. Holub), Trégr, L. Mrázek