Pro Lubnou je to asi škoda. Když Polák loni v létě přicházel, klub vážně zvažoval, že při nedostatku hráčů do B třídy ani nenastoupí. Teď, když kouč končí, má Lubná hráčů více než dvacet. Bohužel výkony na hřišti zatím na konkurenci nestačí. A to Polákovi vadilo.

„Klub funguje zdravě. Kluci chodili na tréninky, povedlo se doplnit kádr, perfektně nám pomáhalo vedení. Bohužel pak přišel zápas a tam to bylo pořád dokola. Samé: Hahaha, ale po zadku nikdo jezdit nechtěl. S výjimkou zápasu s Vraným, kdy už jsem rezignaci zamýšlel poprvé. Tam to všichni odmakali, udělali náš jediný bod, ale pak zase nic, ve Mšeci, Lánech i s Braškovem to bylo špatné,“ je zklamán Milan Polák, který si sám v kariéře zahrál divizi a ve futsale nejvyšší soutěž.

Nejvíc ho výsledky mrzí kvůli vedení klubu v čele s Pavlem Skleničkou, tam prý všichni dělali maximum. „Je dobře, že je Lubná má. Pavla, ale i vedoucího týmu Martina Němce, mého asistenta Míru Trešla, nebo i Irenu Pokornou, která skvěle vede hospodu a ještě se stará o praní dresů a další věci. Jim všem patří můj obrovský dík a myslím si, že by jim kluci z týmu měli svými výkony jejich snahu vrátit. Hráči v Lubné špatní nejsou a na B třídu mají,“ říká Milan Polák.

Pod Polákem se mužstvo hodně proměnilo, přivedl hodně fotbalistů. Ať už to jsou bratři Toráčové, Dunaj, Rek, Šika, Kokšál, Kollár, Číhař, Pokorný nebo Koch. Z Řevničova se vrátil Trejbal. Odešli jen Suchý do Řevničova, kde postavil dům, Bařtipán do Olešné, Černý do Pustovět a Vorel.

„Je to i velká zásluha Míry Němce. Spolu jsme obvolávali hráče, absolvovali skoro čtyřicet schůzek, já sám jsem lubenskému klubu dával sto padesát procent a ta práce mě pohltila, až tím trpěla rodina. Manželce moc a moc děkuji, že to beze mě zvládala a teď se pokusím jí vše trochu splatit a do zimy si dám od fotbalu oraz,“ má jasno Milan Polák.

Za Lubnou tedy nebude ani hrát, protože takhle s ním klub také počítal. Polák se však potřebuje dát dohromady zdravotně, a tak ho do zimy uvidíte na hřišti maximálně se synem, jemuž bude v pátek dvanáct let, fotbal hraje také a Polák ho nerad zanedbával.

Trénovat však hodlá dál, první neúspěch v mužském fotbale ho nepoložil. „To ne, skutečně si jen odpočinu a co bude v zimě, to uvidíme. Fotbal a později futsal hraji od čtyř let, je to moje sportovní láska a chtěl bych u ní zůstat. Lubné přeji, aby se tam fotbalu dařilo víc než dosud, protože jak už jsem říkal, ve vedení jsou prima lidé a zaslouží si nějakou radost z výsledků,“ dodal Milan Polák.

My doplňme, že nyní by Lubnou měl vést jeho dosavadní asistent Miroslav Trešl.

