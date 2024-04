Cenný bod vybojovali fotbalisté Zavidova doma proti Lánům. Poslední celek tabulky se čtvrtého moc nelekl – hlavně po přestávce – a při troše kliky mohl i vyhrát. Nakonec vše skončilo remízou 2:2.

Lány na úvod jara zmákly doma silnou Velkou Dobrou, navíc se jim do sestavy vrátil Petr. To Zavidov prohrál boj o poslední místo s Hostouní a ještě přišel o Korčáka. Karty tedy rozdány vcelku jasně, ale i ve fotbale platí, že jenom dobré karty k úspěchu nestačí. Navíc Lánům se v Zavidově historicky nedaří, nikdy tam nevyhrály a tuhle bilanci nezlomily ani tentokrát.

Domácí Neveďal měl také první tutovku, poslal jí ale těsně vedle a místo toho volný Chalupa po pěkném křižném pasu šel sám a obstaral Lánům náskok hned v 10. minutě. Jenže Neveďal byl aktivní dál, a když vypálil k tyči a brankář Javůrek svůj letecký spoj s merunou trochu opozdil, bylo vyrovnáno.

Přesto do poločasu zase vedl favorit. Domácí sice přežili šanci Petra (tyčka), ale pak pomohli hostům špatně kopnutou standardkou, po které nechali Javůrka rychle rozehrát a bleskovou akci zakončil Buršík ranou na 1:2.

U chmelnic se slavil hattrick, třicítka i posun do čela. Baník bez osy nestíhal

„Do poločasu jsme byli zbytečně ustrašení, naštěstí jsme se toho po přestávce zbavili. Kombinačně jsme byli o dost lepší, Lány míče spíš nakopávaly,“ mínil asistent trenéra Zavidova Lukáš Blecha, který nahradil absentujícího hlavního kouče Daniela Deveru.

Deverův syn ale hrál a byl to právě on, kdo po souhře pěkně vyrovnal ranou do šibenice. Po chvíli měl další velkou šanci, ale nedal. Blízko skórování byl ještě Diepold, ale také neuspěl a naopak pár možností měly také Lány. Zejména Petr a Reichl.

Gól ale už nepadl, a tak se zrodila asi spravedlivá remíza. „Kdyby mi ale někdo před zápasem řekl, že se čtvrtým týmem tabulky uhrajeme bod, byl bych asi rád, ale po utkání si myslím, že jsme měli vyhrát, zejména ve druhé půlce byli kluci lepší. Musím jim poděkovat, že zápas nevzdali,“ hodnotil zápas Lukáš Blecha.

Lánský Milan Petr bral bod s pokorou. „Do poločasu jsme asi měli dát víc gólů, pak bychom to měli snadnější. A šance na to byly. Po přestávce to byla z mého pohledu spíš holomajzna a ve finále musíme uznat, že remíza je asi spravedlivá, šance měly oba celky,“ řekl.