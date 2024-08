Rastislav Stříška st., Čechie Velká Dobrá

1. Trenéra Alexandra Samuela, který již při nástupu do Čechie avizoval, že pro nový ročník dal slovo ve Zličíně, nahrazuje můj dlouholetý kamarád a spoluhráč Daniel Sigan. Kádr v podstatě zůstal „bez odchodů“. Naši hráči, kteří měli nabídky z jiných oddílů, a převážně do vyšších soutěží, zůstávají. Za což jsme velice rádi. Jen Vladimír Kolmistr nyní upřednostnil své pracovní trenérské povinnosti v Motorletu. Uvidíme jak do budoucna, hráčem Čechie zůstává nadále…

Na spolupráci jsme se domluvili s Matějem Pařízkem a Ivo Teturem ze Hřebče, z Dobrovíze do Čechie přichází Jaroslav Trnka, z SK Kladno B dále Adam Klvaň. Ze Družce brankář Štěpán Horešovský, který naposled působil v dorostu Lhoty.

2. Hrát atraktivní fotbal pro fanoušky, ať nám dává tento krásný sport chvilky radosti. Chceme se fotbalem bavit. Na jaké umístění to bude stačit uvidíme v červnu příštího roku. Všem hráčům a funkcionářům přejeme úspěšný nový ročník, hráčům hlavně pevné zdraví! Fanoušci nechť jsou více tolerantní, jsme amatéři, fotbal hrajeme z lásky k němu a ne všechno se může podařit…

close info Zdroj: Bohumil Kučera zoom_in Čechie Velká Dobrá - SK Lhota 4:0, I. B. tř., 1.6.2024, Patrik Ondrášek