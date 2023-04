Před jarem byly celky Rakovníka a Slaného B v I. A třídě ohroženy shodně, ale Rakovničtí zahájili jaro perfektně a před vzájemným soubojem byli favority. Jenže Slánští dali do boje víc srdce a nakonec vyhráli premiérovou brankou Lukáše Kopřivy mezi dospělými. Na hřišti byl syn dlouholetého kanonýra Libušína v tu chvíli jen dvě minuty.

SK Rakovník B (ve žlutém) na závěr podzimu uhrál remízu 0:0 s Jílovištěm. | Foto: Antonín Vydra

Na vedlejší ploše rakovnického stadionu se sešla slušná návštěva více než dvou stovek diváků, které nalákal Rakovník posledními výsledky. Jenže tentokrát zahrál velmi bídně. Bojovný zápas sice nenabídl moc šancí, ale vzruchu bylo dost. Domácí mohli jít do vedení, nejblíž byli asi při šanci zkušeného Schwendta, ale mladý gólman Slaného Mareš chytající na jaře poprvé, zasahovat nemusel a celkově měl v duelu hodně málo práce.

Stejně na tom byl domácí Zach, jenž likvidoval pouze nájezd Dandy už za stavu 1:0. v 73. minutě však ani on nestačil na trojnásobnou dorážku Kopřivy, k němuž se dostal Dandův centr přes celé vápno. Rakovník už na tuhle ránu zareagovat nedokázal a trenér Petr Vecka se na svoje svěřence hodně zlobil. „Ani se mi k tomu nechce nic říkat, protože za dobu, co jsem u týmu, jsme takhle špatný výkon nepodali, ani v přípravě,“ drtil vztek mezi zuby.

To hostující Radim Vavroch byl mnohem spokojenější. „Kluci pochopili, o co se hraje a odjezdili zajímavý zápas po zadcích. Musím uznat, že to byl remízový duel, ale k nám se přiklonilo štěstí a díky tomu jsme zase ve hře,“ těší Vavrocha, jehož tým poskočil rázem z patnácté na dvanáctou příčku, ale nyní ho čekají další ohrožená mužstva, Nové Strašecí a Velká Dobrá. „Pro Slaný se v těchto zápasech bude lámat chleba,“ je mu jasné.

To Rakovník čeká další zápas už ve středu, kdy ve čtvrtfinále Poháru SKFS hostí B třídní Miřetice z Benešovska (17:30). Petr Vecka z toho nadšený není. „Vzhledem k tomu, že nás trápí nějaká zranění, se nám tenhle pohár nehodí. Chtěl jsem dát někomu volno, ale nepůjde to,“ mrzí kouče, jehož tým následně v neděli přivítá opět doma silný Vestec.

SK Rakovník – SK Slaný B 0:1 (0:0). Branka: 73. Kopřiva. Rozhodčí: Remenec. Diváků: 220.