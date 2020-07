„Pro oba týmy to byl druhý zápas a zase v obrovském vedru, což kvalitu ovlivnilo a hráčům děkuji, jak se s tím popasovali. Navíc to už mělo atributy toho, co se od nás bude v A a B třídě očekávat,“ mínil zavidovský trenér Daniel Devera.

Jeho tým se tentokrát obešel bez gólového příspěvku nejúdernější dvojky Korčák, Ždánský, přesto šel celkem čtyřikrát do vedení. Rakovnické béčko s kádrem, který byl oproti víkendovému duelu s Lubnou ještě víc omlazen (po obrátce hrálo sedm dorostenců), třikrát dosáhlo na vyrovnání zásluhou hrajícího kouče Petra Kýzla (2 góly – jeden hlavou, druhý na přední tyč) a Lukáše Konopáska (střela z vápna), ale počtvrté už nikoliv.

Za vítěze se prosadili dvakrát Josef Klouček – pokaždé po přesném Hanychově rohu, jednou Aleš Sekyra, který překvapil brankáře a v 85. minutě rozhodl přesným lobem Milan Krejčí. Také on využil chybného postavení brankáře Turečka a dokonale ho přeloboval. „I zaváhání brankářů k fotbalu patří,“ konstatoval hrající kouč rezervy SKR Petr Kýzl, podle něhož výkon jeho party ovlivnila zátěž, jakou jí naložil od začátku přípravy. „Každopádně byl Zavidov těžší soupeřem než předtím Lubná a zápas s ním splnil zejména kondičně účel, s jakým jsme do něj šli. Samozřejmě až na to, že jsme nevyhráli,“ usmál se Kýzl, podle něhož byl Zavidov jednoduše efektivnější.

Daniel Devera mínil, že to jeho mužstvu ještě tolik neladí a kanonýři nemají správné kopačky. „Hrálo sedmnáct hráčů, to pak souhra prostě trochu vázne. A znát je to i při zakončení, kde to klukům ještě tolik nejde,“ doplnil Devera.

Ve čtvrtek hrají obě mužstva znovu – Zavidov ve Zdicích, SKR B doma přivítá rezervu SK Kladno (18:30).

Zavidov – SK Rakovník B 4:3 (3:2). Branky: Klouček 2, Sekyra, Krejčí – Kýzl 2, Konopásek.



Zavidov: M. Štiller – Krejčí (46. Kapoun), Devera ml. (46. Vanický), Havel (60. Jelínek), Jelínek (46. Hvězda) – Neveďal (46. Jančařík), Klouček (60. Devera ml.), Dvořák (46. Korčák) – Ždánský (60. Neveďal), Korčák (30. Sekyra, 75. Krejčí).



SKR B: Tureček – Kotaska, Vydra, Holý, Jirásek – Kounovský, Sklenka, Pitner, Pucholt, Klíma – Kýzl. Střídali Procházka, Konopásek, Havel, Bohatý, Mašek.