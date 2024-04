Poprvé v jarní části I. A třídy ztratili fotbalisté SK Rakovník body. Vlastně ale jeden získali, protože na půdě Kosoře vyrovnával na konečných 2:2 Václav Čadek až ve druhé minutě nastaveného času. Remíza však stále Rakovník první místo v tabulce, tam se při shodném počtu bodů, ale lepším skóre vrátily Tuchoměřice. S těmi se Rakovničtí teprve utkají.

SK Rakovník (ve žlutém) proti Podlesí. Tady je Václav Čadek, který v Kosoři zachránil týmu bod | Foto: Alžběta Pyskatá

Rakovník měl z Kosoře oprávněný respekt, navíc vyrazil do boje bez klíčového stopera Šindlera (školní povinnosti) a brzy přišel o vážně zraněného Žďánského. Tomu domácí poranili kotník, to už ale ve chvíli, kdy po hlavičce Bíchy vedli.

Pak ale právě faul na Žďánského hosté potrestali, když Sklenkovu ránu vyrazil gólman jen k Bohatému a ten zavěsil. „Aspoň že to, ale Žďánský chyběl. Zákrok na něj jsem si prohlížel několikrát a nemohu se zbavit dojmu, že byl úmyslný,“ mračil se trenér Rakovníka Jaroslav Hamouz.

Domácí ještě jednou vedli, když po přestávce zastavili uprostřed hřiště akci hostů a Novotný výstavní ranou nedal Zachovi šanci. Ideální možnost dorazit favorita měla Kosoř poté z penalty, kdy brankář Zach už musel faulovat, jenže hráč Kosoře poslal míč vysoko nad.

A domácí, za které hrál i bývalý borec Nového Strašecí Marek Vašák, litovali. V 73. minutě přišli o vyloučeného Růžičku (druhá ŽK) a dostali se pod tlak. Ve druhé minutě nastavení kopali hosté rohový kop a bojovník Čadek doslova dotlačil míč do brány.

„Pro nás je to při tom vývoji zápasu výborný bod. Sice jsme byli lepší na balonu, ale dvakrát jsme prohrávali a přežili jsme penaltu, to by už asi bylo špatné. Remíza je nakonec asi zasloužená a my jsme za ni rádi,“ dodal Jaroslav Hamouz.

Kosoř – SK Rakovník 2:2 (1:1). Branky: 7. Bícha, 52. Novotný – 17. Bohatý, 90.+2 Čadek. Rozhodčí: Poklop. ČK: 73. Růžička (K). Diváků: 70.

Rakovník: Zach – Čadek, Sklenka, Severin, Turbák (46. Kotaska), Červený (88. Holý), Pucholt, Wajshajtl, Žďánský (17. Alexij, 55. Paušíma), Sabo, Bohatý.