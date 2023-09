V souboji třetího se čtvrtým týmem tabulky I. A třídy se fotbalistům SK Rakovník povedlo doma s Kosoří úvod, ale pak vypadli trochu z role a zkušený sok to potrestal. Zrodila se tak remíza 2:2, po níž Rakovničtí klesli na pátou příčku. Škoda, mohli být třetí.

Slaný B (v oranžovém) doma prohrál s SK Rakovník 0:2. | Foto: Vladislav Lukáš

Více než půl hodiny hráli domácí velmi dobře a vypracovali si dvougólový náskok. Nejdříve byl ve vápně faulován Sabo a zkušený Pucholt z penalty nezaváhal. Prakticky po rozehrávce pak domácí zabojovali o míč znovu, získali ho a rychlý brejk zakončil přesně Wajshajtl, letní posila ze severních Čech.

Jenže Rakovník neudržel vedení 2:0 ani do poločasu, Csaplárova past zase jednou sklapla. Zkušený Milan Černý, bývalý borec pražské Slavie, tureckého Sivassporu, ale také české reprezentace (má 3 zápasy a dal jednu branku Turecku), využil domácího špatného zajištění na půlce a pěkně obstřelil z vápna brankáře Peška.

Po hodině hry se Kosoři povedlo také vyrovnat, na konečných 2:2 se úhlu trefil po teči Novotný. Pešek už nestihl zareagovat.

„Pak už to byl remízový zápas, ale my ho zbytečně do téhle pasáže nechali dojít. Měli jsme velmi dobrý začátek, kdy jsme pětatřicet minut dodržovali vše, co jsme si řekli. Pak jsme ale vypadli do šedesáté minuty z role a zkušený soupeř to potrestal,“ mrzelo trochu trenéra SK Rakovník Jaroslava Hamouze.

Sk Rakovník – Kosoř 2:2 (2:1). Branky: 30 Pucholt (PK), 31. Wajshajtl – 40. Černý, 62. Novotný. Rozhodčí: Benák. Diváků: 120.