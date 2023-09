Obě mužstva musela oželet některé zásadní hráče. Dobrovíz distancovaného technika Nováka, domácí pak hned tři opory – Ducára, Erbu a Kučeru. Ten jako nejlepší střelec mužstva scházel nakonec nejvíc, protože proměňování šancí bylo alfou a omegou mšecko-strašecké porážky. „Je to škoda a jsem strašně naštvanej, protože jsme hráli tak dobře, jako už ve Strašecí dlouho ne. Bohužel jsme to nepřetavili v góly a naopak Dobrovíz byla maximálně efektivní,“ mrzelo trenéra Jana Mrázka.

Ten poprvé v sezoně postavil svého uzdraveného bráchu Lukáše a jejich tým šel do vedení. Svobodova rána se zastavila o ruku jednoho z hostů a penaltu proměnil J. Kapek. Jenže pak Svoboda nedal sólový nájezd, Janoušek trefil tyčku a místo vedení 2:0 přišel obrat v podání ex-rakovnického Faigla. Nejdříve k němu propadl dlouhý nákop z půlky a hlavou pohodlně vyrovnal, následně pak zužitkoval nádherné prohození od Fábryho – tohle se hostům fakt povedlo.

Důležité momenty přišly před pauzou. Neužil nejdřív z trestného kopu vyrovnal, aby vzápětí ztratili domácí koncentraci a potrestal je Fábry, který byl po rohu naprosto sám.

Po změně stran už se hrálo hlavně na branku Dobrovíze, ale gólmana Švédu nepřekonali dvakrát Svoboda, Kapek a ani rychlík Nováček, který si vůbec „užil“, protože na něj byly tři žluté fauly a jeho nohy připomínaly barvou modřin slavná plátna z Louvru…

„Trochu jsem se zlobil na rozhodčí, že tohle nepotrestají červenou kartou, protože tam byl úmysl hráče zastavit a hodně ostře. Pak se budeme divit, až zase přijede sanitka. Nicméně o rozhodčích to nebylo, zápas určitě neovlivnili, to spíš my chabou koncovkou,“ dodal Jan Mrázek.