Do sestavy fotbalistů Nového Strašecí se poprvé na jaře vrátil playmaker Jakub Sklenka, klubu se také povedlo udržet Petra Kučeru. Tím výčet pozitiv končí, mužstvo v dalším kole I. A třídy pokazilo druhý poločas v Klecanech a padlo tam vysoko 1:6.

SK Baník Libušín - TJ Sokol Nové Strašecí 3:1 (2:1), 1A.tř.,18. 9. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Sklenka se vrátil po povinnostech v zaměstnání (byl v zahraničí) a Kučeru se vedení Sokola povedlo směnit se Zavidovem za Martina Krupičku. A tak vedle sebe nastoupili v záloze, což v první polovině zápasu fungovalo.

V 11. minutě dokonce Šrédl otevřel skóre a zdálo se, že by bubáci mohli napodobit Rakovník, který před týdnem Klecany doma zdolal. Jenže tým od Vltavy brzy vyrovnal a hlavně, lépe se dostal do druhého poločasu. Tam brzy udeřil hned dvakrát po sobě, dostal se do pohody a hosté už nestíhali. Dostali další branky a domů si odvezli debakl.

Hrozivé zranění mladého Josefa Váni, v Chlumci se zápas nedohrál

V dalším kole to bude mít Strašecí ještě složitější, když doma přivítá vedoucí Chlumec. Hosty ale čeká po excesu brankáře Pokorného, jenž zranil v sobotu rakovnického mladíky Josefa Váňu, těžký týden.

Klecany – Nové Strašecí 6:1 (1:1). Branky: 20. a 60. Ševčík, 52. Vaktor, 55. Hrdina, 78. Dvořák, 81. Smíšek - 11. Šrédl. Rozhodčí: Mir. Vlk. Diváků: 100.