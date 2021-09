Tohle se tedy povedlo, Fotbalisté Lubné se postarali o největší senzaci podzimní části I. B třídy, když na domácím hřišti před skvělými fanoušky porazili největšího adepta na postup – SK Slaný B. Radovaly se také Lány, které naložily posledním Klobukům pět kousků a potvrdily, že jsou lepší než loni. Padla jen Mšec, chytil se na ní dosud hodně matný Braškov.

Ve fotbalové přípravě Tatran Rakovník (v růžovém) přehrál Lubnou 5:1. | Foto: Foto: Antonín Vydra

Na Lubnou by málokdo vsadil zlámanou grešli, protože nastoupila jen s jedenácti hráči a do boje musel i trenér Milan Polák. Na stoperu ale Brabce nachystal, horší byla absence hlavního tahouna ofenzivy Varyše. Ten minule mohl v Klobukách rozhodnout v 90. minutě, ale nedal a ještě se zranil… „Přesto jsem klukům vtloukal do hlav, že to nesmíme předem zabalit, že budeme bojovat, bránit a třeba máme šanci,“ řekl Deníku Milan Polák.